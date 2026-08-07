Amazon पर शुरू हो गई Great Freedom सेल, बेहद सस्ते में मिल रहे ये फ्लैगशिप फोन, Samsung-Xiaomi पर बंपर छूट

Amazon Freedom Sale Best Offers: Amazon की Great Freedom Sale 2026 शुरू हो गई है. सेल के दौरान स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज, फैशन और कई अन्य कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर बेहतरीन ऑफर दिए जा रहे हैं. अगर आप नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये आपके लिए बढ़िया मौका हो सकता है. यहां हम आपको सेल में मिल रहे कुछ बेहतरीन फ्लैगशिप स्मार्टफोन डील्स के बारे में बता रहे हैं.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra में 6.9 इंच AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर मिलता है. इसमें 5,000mAh बैटरी के साथ 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है. इसके कैमरे की बात करें तो इसमें 200MP प्राइमरी कैमरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड, 50MP पेरिस्कोप कैमरा और 10MP टेलीफोटो कैमरा मिलता है. सेल्फी के लिए इसमें 12MP फ्रंट कैमरा दिया गया है. Amazon Great Freedom Sale 2026 के दौरान ये फोन 89,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध है.

iQOO 15

iQOO 15 में 6.85 इंच LTPO OLED डिस्प्ले दी गई है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और Dolby Vision सपोर्ट के साथ आती है. फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 7,000mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग मिलती है. कैमरा सेटअप में 50MP Sony IMX921 प्राइमरी सेंसर, 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है. सेल्फी के लिए 32MP फ्रंट कैमरा दिया गया है.

सेल के दौरान इसकी प्रभावी कीमत 68,999 रुपये है.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra में 8.0 इंच का मेन फोल्डेबल डिस्प्ले और 6.5 इंच का कवर डिस्प्ले मिलता है. यह Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस है. इसमें 5,000mAh डुअल बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है. फोन में 200MP प्राइमरी कैमरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड और 10MP टेलीफोटो कैमरा मिलता है. कवर और इनर डिस्प्ले दोनों पर 10MP सेल्फी कैमरा दिया गया है. Amazon Great Freedom Sale में इसकी कीमत 1,90,999 रुपये रखी गई है.

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T में 6.59 इंच AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,500 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है. फोन MediaTek Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 6,500mAh बैटरी और 67W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. फोटोग्राफी के लिए इसमें Leica ट्यून ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP प्राइमरी कैमरा, 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा (5x ऑप्टिकल जूम) और 12MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है. सेल्फी के लिए 32MP फ्रंट कैमरा मिलता है. Amazon Great Freedom Sale 2026 में यह फोन 59,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है.

किस डील में सबसे ज्यादा फायदा?

अगर आप प्रीमियम कैमरा और Samsung का फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहते हैं तो Galaxy S25 Ultra बढ़िया विकल्प है. गेमिंग और बड़ी बैटरी के लिए iQOO 15 बेहतर माना जा सकता है. फोल्डेबल फोन खरीदने वालों के लिए Galaxy Z Fold 8 Ultra का ऑप्शन है. जबकि Xiaomi 17T थोड़ी कम कीमत में फ्लैगशिप फीचर्स ऑफर करता है.

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