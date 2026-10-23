कौन हैं संदीप कुमार: पैरा एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में तोड़ा विश्व रिकॉर्ड, स्वर्ण पदक पर जमाया कब्जा

शुक्रवार को एशियाई पैरा खेलों में भारत के संदीप ने पुरुषों की 400 मीटर T64 स्पर्धा के फाइनल में 52.28 सेकंड का समय निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनके साथी खिलाड़ी अजय कुमार ने कांस्य पदक हासिल किया. संदीप का रिएक्शन टाइम 0.264 सेकंड था. उन्होंने सऊदी अरब के नूर अलसाना से 0.85 सेकंड पहले रेस पूरी की. अलसाना ने 53.13 सेकंड का समय लिया, जो इस सीजन का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. अजय कुमार 53.61 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जो एक 'गेम्स रिकॉर्ड' है. वे अपने साथी खिलाड़ी संदीप से 1.33 सेकंड पीछे रहे. संदीप और अलसाना T44 श्रेणी में आते हैं, जबकि कुमार T64 श्रेणी में हैं. T44 और T64 दोनों ही निचले अंगों (पैरों) से जुड़ी श्रेणियां हैं और इनमें अक्सर एक साथ प्रतिस्पर्धा कराई जाती है.

कौन हैं संदीप कुमार

संदीप हरियाणा के हिसार जिले के भिनी बादशाहपुर गांव के रहने वाले हैं और एक मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं. उनके पिता शेरसिंह एक किसान हैं, जबकि उनकी मां कमलेश एक गृहिणी हैं. जन्म से ही उनके दाहिने पैर में कमजोरी थी, जिसके कारण उन्हें शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा.

हालांकि, खेलों के प्रति उनके दृढ़ संकल्प और जुनून ने उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया. संदीप ने 2020 में पैरा-एथलेटिक्स में अपना सफर शुरू किया. उनकी मेहनत जल्द ही रंग लाई, जब उन्होंने 2021 में बेंगलुरु में आयोजित पैरा नेशनल गेम्स में अपना पहला पदक जीता. इस उपलब्धि ने उन्हें अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने और उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित किया.

अपने कोच विपिन कुमार के मार्गदर्शन से, संदीप ने T44 श्रेणी में अपने कौशल को निखारा और स्प्रिंट (दौड़) स्पर्धाओं में विशेषज्ञता हासिल की. ​​लगातार प्रशिक्षण, समर्पण और लगन के जरिए, वे एक पैरा-एथलीट के रूप में लगातार आगे बढ़ रहे हैं.

संदीप का सफर चुनौतियों से पार पाने और अपने खेल संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है. वे आगे भी बड़े मुकाम हासिल करने और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पैरा-एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में गर्व के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करने की दिशा में काम कर रहे हैं.

संदीप की अन्य उपलब्धियां

कांस्य पदक – वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, नई दिल्ली 2025 (200m, T44)

स्वर्ण पदक – वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री, 2026 (100m, T44)

स्वर्ण पदक – खेलो इंडिया पैरा गेम्स (100m)

स्वर्ण पदक – ओपन नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप (100m)

रजत पदक – ओपन नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप (400m)

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