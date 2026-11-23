भुवनेश्वर में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने रिश्वतखोरी के मामले में CGST के दो सुपरिंटेंडेंट को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अधिकारियों की पहचान टिकेलाल सुलिया (Tikelal Sulia) और दिल किशोर रमन (Dil Kishor Raman) के रूप में हुई है. दोनों भुवनेश्वर में CGST सुपरिंटेंडेंट के पद पर तैनात हैं. इन पर एक कंपनी का चार साल का ऑडिट कराने के बदले 4 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है. CBI ने दोनों को 3 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है.

4 साल का ऑडिट पूरा करने के लिए मांगे थे पैसे

CBI के मुताबिक, इस मामले में 23 नवंबर 2026 को शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज किया गया था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि भुवनेश्वर में तैनात CGST के दोनों सुपरिंटेंडेंट उसकी कंपनी का चार साल का ऑडिट करने की प्रक्रिया पूरी करने के बदले 4 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहे थे.

शिकायत के मुताबिक, दोनों अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को रिश्वत की रकम लेकर 23 नवंबर को अपने ऑफिस आने के लिए कहा था. इसके बाद शिकायतकर्ता ने इस मामले की जानकारी CBI को दी. शिकायत मिलने के बाद CBI ने मामले की जांच शुरू की और रिश्वतखोरी के आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया.

रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए दोनों अधिकारी

तय योजना के मुताबिक, शिकायतकर्ता रिश्वत की रकम लेकर दोनों अधिकारियों के पास पहुंचा. CBI की टीम पहले से ही मौके पर मौजूद थी. जैसे ही टिकेलाल सुलिया और दिल किशोर रमन ने शिकायतकर्ता से 3 लाख रुपये की रिश्वत ली, CBI की टीम ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

CBI के मुताबिक, दोनों अधिकारियों पर कंपनी के चार साल के ऑडिट के सिलसिले में 4 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है. हालांकि, अधिकारियों ने 3 लाख रुपये की रकम स्वीकार की थी, जिसके बाद CBI ने उनके खिलाफ कार्रवाई की.

फिलहाल CBI इस मामले में आगे की जांच कर रही है. एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रिश्वत की मांग किन परिस्थितियों में की गई थी और इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं.



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