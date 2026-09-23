कौन हैं जय मीणा? जिन्होंने एशियन गेम्स में भारत के लिए सॉफ्ट टेनिस का पहला मेडल किया पक्का

एशियन गेम्स में पुरुषों के सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचकर जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में भारत के लिए पहला मेडल पक्का कर लिया. मीणा ने पुरुषों के सिंगल्स क्वार्टर-फाइनल में फिलीपींस के शेरविन नुगुइट को कड़े मुकाबले में 4-3 से हराकर अंतिम चार में अपनी जगह बनाई. भारतीय खिलाड़ी ने फिलीपींस के अपने प्रतिद्वंद्वी की कड़ी चुनौती का सामना करते हुए 0-4, 4-2, 2-4, 5-3, 2-4, 7-5 के स्कोर से मुकाबला जीता. सॉफ्ट टेनिस में सभी सेमी-फाइनलिस्ट के लिए मेडल पक्का होने के कारण, मीणा के क्वालिफाई करने से इस खेल में भारत का पहला एशियन गेम्स मेडल भी पक्का हो गया. मीणा अब सेमी-फाइनल में खेलेंगे और अपने ऐतिहासिक अभियान को जारी रखते हुए गोल्ड मेडल मैच में जगह बनाने की कोशिश करेंगे.

जय मीणा कौन हैं?

जय मीणा एक भारतीय सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी हैं, जो इस खेल में देश के सबसे होनहार खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे हैं. उन्हें तब पहचान मिली जब वे 2025 में एशियन सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में पुरुषों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचकर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने. एशियन गेम्स 2026 में जय का शानदार प्रदर्शन जारी रहा. उन्होंने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के अराइन हुसैन को 4-0 से हराया और टूर्नामेंट में आगे बढ़े. इसके बाद वे पुरुषों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे, जिससे सॉफ्ट टेनिस में भारत के लिए पहला एशियन गेम्स मेडल पक्का हो गया.

जय मीणा के बारे में कुछ खास बातें