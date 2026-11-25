भारतीय कुडो खिलाड़ी सोहेल खान इस समय देश के सबसे सफल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले 26 वर्षीय सोहेल अब तक 32 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, जिनमें 25 राष्ट्रीय और 7 अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक शामिल हैं. उनके प्रदर्शन ने भारत में धीरे-धीरे पहचान बना रहे जापानी मार्शल आर्ट कुडो को चर्चा में ला दिया है. कुडो एक आधुनिक कॉम्बैट स्पोर्ट है, जिसकी शुरुआत जापान में हुई थी. इसमें कराटे, जूडो और अन्य फाइटिंग तकनीकों का मिश्रण देखने को मिलता है. स्ट्राइकिंग, थ्रो, ग्रैपलिंग और सबमिशन इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं. भारत में अभी इस खेल का दायरा सीमित है, लेकिन सोहेल जैसे खिलाड़ियों की सफलता इसकी लोकप्रियता बढ़ाने में मदद कर रही है.

सोहेल का सफर सागर से शुरू होकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचा है. हालांकि मैदान पर मिली सफलता के बावजूद उनके सामने आर्थिक चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं. कुडो जैसे खेलों में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, उपकरण, यात्रा और प्रतियोगिताओं पर काफी खर्च करना पड़ता है.

खर्च जुटाना खिलाड़ियों के लिए बड़ी चुनौती

स्पोर्टस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, सोहेल खान ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद खिलाड़ियों को बड़े टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने के लिए अब भी अपनी जेब से खर्च का इंतजाम करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप जैसे प्रमुख आयोजनों के लिए उन्हें सरकारी सहायता नहीं मिलती, जिसके चलते ट्रेनिंग, यात्रा और प्रतियोगिताओं से जुड़े खर्च जुटाना खिलाड़ियों के लिए बड़ी चुनौती बना रहता है.

भारत में कुडो को बढ़ावा देने में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार का भी योगदान रहा है. उनकी पहल से इस खेल को पहचान जरूर मिली, लेकिन खिलाड़ियों का मानना है कि खेल के विकास के लिए बेहतर सुविधाओं, कोचिंग और आर्थिक सहयोग की जरूरत है.

मध्य प्रदेश को देश में कुडो के उभरते केंद्रों में माना जा रहा है और सागर भी इस खेल का एक महत्वपूर्ण हब बनकर सामने आया है. ऐसे में सोहेल खान की उपलब्धियां न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता की कहानी हैं, बल्कि भारतीय कुडो के बढ़ते कदमों का भी संकेत हैं. 32 गोल्ड मेडल जीत चुके सोहेल की कहानी यह भी बताती है कि उभरते खेलों में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ बेहतर समर्थन और अवसरों की है.



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