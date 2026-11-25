राजस्थान में जिला प्रमुख चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सियासी गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं. 37 जिलों में हुए चुनावों में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 24 जिला प्रमुख पदों पर जीत हासिल की है, जबकि भाजपा 9 जिलों में अपना जिला प्रमुख बनाने में सफल रही. बांसवाड़ा और डूंगरपुर में भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) ने जीत दर्ज की, जबकि नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने जिला प्रमुख का पद अपने नाम किया. हालांकि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा चूरू की सीट की हो रही है, जहां चुनावी नतीजे ने सभी को हैरान कर दिया.

चूरू में बहुमत के बाद भी कांग्रेस हार गई

चूरू जिला परिषद की 39 सीटों में कांग्रेस के पास 21 सदस्यों का स्पष्ट बहुमत था. वहीं भाजपा के पास 17 सदस्य थे. ऐसे में कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना लगभग तय माना जा रहा था. इसके बावजूद मतदान के दौरान हुए सियासी खेल ने पूरा समीकरण बदल दिया.

भाजपा ने यहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की पुत्रवधू कनिका सिंह को उम्मीदवार बनाया था. क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस का गणित बिगड़ गया और कनिका सिंह जिला प्रमुख निर्वाचित हो गईं. राजनीतिक जानकार इसे भाजपा की बड़ी रणनीतिक जीत और राजेंद्र राठौड़ की मजबूत वापसी के तौर पर देख रहे हैं.

राठौड़ के लिए क्यों खास है यह जीत?

पिछले कुछ वर्षों में चूरू की राजनीति में बड़े बदलाव हुए हैं. विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ तारानगर सीट से हार गए थे. इसके बाद भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर तत्कालीन सांसद राहुल कस्वां कांग्रेस में शामिल हो गए और लोकसभा चुनाव जीत गए. इससे चूरू में राठौड़ और कस्वां खेमे के बीच राजनीतिक मुकाबला और तेज हो गया था. ऐसे माहौल में जिला प्रमुख की सीट पर भाजपा की जीत को राठौड़ के लिए प्रतिष्ठा से जुड़ी सफलता माना जा रहा है.

बीकानेर, जयपुर और ब्यावर भी चर्चा में

सबसे चर्चित सीटों में बीकानेर भी शामिल रही, जहां कांग्रेस विधायक की बहू निकिता डूडी ने जिला प्रमुख का चुनाव जीत लिया. वहीं जयपुर में कांग्रेस के यशवीर शुरा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 42 वोट हासिल किए. भाजपा उम्मीदवार राजेश कुमार गुर्जर को 14 वोट मिले.

ब्यावर में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला. यहां बहुमत के बावजूद भाजपा प्रत्याशी निर्मला देवी एक वोट से चुनाव हार गईं. कांग्रेस की ममता गुर्जर ने जीत दर्ज कर भाजपा को बड़ा झटका दिया.

अन्य जिलों में भी रोचक मुकाबले

अजमेर में क्रॉस वोटिंग के सहारे भाजपा की पूजा भंसाली ने जीत हासिल की. जैसलमेर में 21 वर्षीय संतोष कुमारी जिला प्रमुख बनीं और उन्हें राजस्थान की सबसे कम उम्र की जिला प्रमुख बताया जा रहा है. वहीं दौसा में विधायक डीडी बैरवा की पत्नी बीना बैरवा ने जीत दर्ज की.

राजस्थान के जिला प्रमुख चुनावों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि स्थानीय राजनीति में सिर्फ बहुमत ही नहीं, बल्कि आखिरी समय तक बने रहने वाले सियासी समीकरण भी जीत-हार तय करते हैं. कांग्रेस भले ही सबसे ज्यादा जिलों में जीती हो, लेकिन चूरू का उलटफेर इन चुनावों की सबसे बड़ी कहानी बनकर उभरा है.

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