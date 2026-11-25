Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार (25 नवंबर) को बड़ी गिरावट देखने को मिली है. साल 2026 की शुरुआत में गोल्ड-सिल्वर ने नई ऊंचाइयों को छुआ था, लेकिन अब इनकी कीमतों में भारी गिरावट आ चुकी है. सोना अपने ऑल टाईम हाई से 71 हजार रुपये तक सस्ता हो चुका है. आइए जानते हैं एमसीएक्स से लेकर दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत देश प्रमुख शहरों में आज के ताजा भाव.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का भाव 29 जनवरी 2026 को 4,20,048 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था. लेकिन अब इसकी कीमत में भारी गिरावट आ चुकी है. 25 नवंबर, 2026 को सुबह 10:45 बजे चांदी का भाव गिरकर 1,44,407 रुपये प्रति किलो पर आ गया. इस तरह चांदी अपने रिकॉर्ड भाव से करीब 2,75,641 रुपये सस्ती हो चुकी है. चांदी पिछली क्लोजिंग 1,45,438 रुपए प्रति किलो के मुकाबले 1,45,003 रुपए प्रति किलो पर खुली थी।

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सोना ऑल टाइम हाई से 71,388 रुपये सस्ता

चांदी के साथ सोने की कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई है. एमसीएक्स पर सोने का भाव 29 जनवरी 2026 को 1,93,096 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया था. वहीं, 25 नवंबर, 2026 को सुबह 10:43 बजे सोने का वायदा भाव 1,21,708 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. इस तरह सोना अपने ऑल टाइम हाई से 71,388 रुपये सस्ता हो चुका है. इसकी शुरुआत पिछली क्लोजिंग 1,22,329 रुपए प्रति 10 ग्राम के मुकाबले गिरावट के साथ 1,21,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हुई.

इंटरनेशनल मार्केट का हाल

इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने और चांदी में कमजोरी देखी जा रही है. सोना 0.45 फीसदी की कमजोरी के साथ 3,545 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.69 फीसदी की कमजोरी के साथ 40.50 डॉलर प्रति औंस पर था.

आज आपके शहर में कितना है सोने का रेट?

अहमदाबाद- 1,27,670 रुपये प्रति 10 ग्राम

अमृतसर- 1,27,770 रुपये प्रति 10 ग्राम

बेंगलुरु- 1,27,670 रुपये प्रति 10 ग्राम

चेन्नई- 1,27,670 रुपये प्रति 10 ग्राम

दिल्ली- 1,27,770 रुपये प्रति 10 ग्राम

हैदराबाद- 1,27,670 रुपये प्रति 10 ग्राम

जयपुर- 1,27,770 रुपये प्रति 10 ग्राम

कोलकाता- 1,27,670 रुपये प्रति 10 ग्राम

लखनऊ- 1,27,770 रुपये प्रति 10 ग्राम

मुंबई- 1,27,670 रुपये प्रति 10 ग्राम

पुणे- 1,27,670 रुपये प्रति 10 ग्राम

सूरत- 1,27,670 रुपये प्रति 10 ग्राम

आपके शहर में चांदी के दाम

लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर प्रमुख महानगरों में 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमतें इस प्रकार हैं-

अहमदाबाद- 1,74,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

अमृतसर- 1,74,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

बेंगलुरु- 1,74,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

चेन्नई- 1,74,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

दिल्ली- 1,74,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

हैदराबाद- 1,74,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

जयपुर- 1,74,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

कोलकाता- 1,74,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

लखनऊ- 1,74,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

मुंबई- 1,74,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

पुणे- 1,74,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

सूरत- 1,74,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

