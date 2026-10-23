मां का सपना पूरा करने के लिए जब पोडियम पर मैं... नीरू ढांडा ने सुनाई एशियन गेम्स में तिरंगे वाली वो कहानी

NDTV World Summit 2026: एशियन गेम्स 2026 में शूटिंग में दो गोल्ड मेडल जीतने वाली नीरू ढांडा ने NDTV वर्ल्ड समिट में उस भावुक पल को याद किया, जब पोडियम पर भारत का तिरंगा लहरा रहा था. नीरू ने बताया कि यह सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, बल्कि उनकी मां का सपना पूरा होने जैसा था, जो हमेशा उन्हें भारतीय झंडे के साथ नंबर-1 स्थान पर देखना चाहती थीं.
नीरू ढांडा ने बताया कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद पोडियम पर खड़े होकर तिरंगे को लहराते देखना उनके जीवन के सबसे खास पलों में से एक था. उन्होंने कहा कि उनकी मां का सपना था कि वह एक दिन देश के लिए नंबर-1 बनें और तिरंगे के साथ पोडियम पर खड़ी नजर आएं.
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'जापान के लिए मां ने दो दिन का चूरमा दिया'
नीरू ने यह भी खुलासा किया कि वह अपनी मां के लिए तिरंगा पोडियम तक लेकर गई थीं, क्योंकि वहां के कुछ नियमों के कारण फ्लैग ले जाने पर पाबंदियां थीं. जब उन्हें जीत के बाद तिरंगे के साथ वह पल जीने का मौका मिला, तो यह उनके और उनके परिवार के लिए बेहद भावुक क्षण बन गया. नीरू ने बताया कि जापान के लिए मां ने दो दिन का चूरमा दिया था.
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