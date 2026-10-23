बिकिनी सीन करने में कृति सेनन को क्यों लगे 12 साल? बोलीं- 6-7 साल पहले ऐसा नहीं कर पातीं

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में अपने करियर के एक खास पहलू पर खुलकर बात की. कॉकटेल 2 में उन्होंने पहली बार बिकिनी सीन किया. उन्होंने करीब 12 साल के फिल्मी सफर के बाद यह कदम उठाया. कृति ने साफ कहा कि अगर यह मौका छह-सात साल पहले मिला होता तो शायद वह इसे करने के लिए तैयार नहीं होतीं. उन्होंने बताया कि फिल्मों में किसी किरदार को निभाने के लिए सिर्फ एक्टिंग काफी नहीं होता. खुद पर भरोसा और बॉडी के साथ सहज महसूस करना भी जरूरी है, खासकर जब कोई सीन कलाकार को असहज लगे. कृति के मुताबिक अब वह अपनी बॉडी के साथ कहीं ज्यादा कंफॉर्टेबल महसूस करती हैं, इसलिए यह सही समय पर आया.

पहले नहीं कर पाती बिकिनी शूट

कृति ने समिट में कहा- मैं खुद की सबसे बड़ी क्रिटिक हूं. मेरे लिए अगर मुझे लगता है कि अगर मैंने बेस्ट नहीं किया तो मुझे परेशान करता है. लेकिन 12 साल बाद मैंने बिकिनी सीन किया और यह सही टाइम पर मेरे पास आया. आपको अपनी स्किन में कम्फर्टेबल होना चाहिए. 6-7 साल पहले शायद आता तो मैं कर नहीं पाती.'

एक्ट्रेस बॉलीवुड में ग्लैमर और बोल्ड सीन आम हैं, लेकिन हर कलाकार अपनी स्पीड से आगे बढ़ता है. उन्होंने पुरानी बात याद दिलाई कि शुरुआत में टू-पीस पहनाने को लेकर वह सहज नहीं थीं. अब अनुभव और समय के साथ यह बदलाव आया. उन्होंने कहा कि एक्टिंग के साथ-साथ मानसिक तैयारी भी उतनी ही जरूरी है. जब कलाकार खुद को पूरी तरह तैयार महसूस करे तभी ऐसा अच्छा सीन बनता है. कृति का यह बयान कई युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा बन सकता है जो दबाव में जल्दबाजी नहीं करना चाहते.

समय के साथ आत्मविश्वास बढ़ा

2014 में हीरोपंती से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली कृति ने इस दौरान कई शानदार किरदार निभाए. मिमी जैसी फिल्मों में उन्होंने नेशनल अवॉर्ड भी जीता. कॉकटेल 2 में एली का किरदार उनके लिए नया चुनौती भरा अनुभव बना. उन्होंने साफ किया कि यह कोई जल्दबाजी वाला फैसला नहीं था. समय के साथ आत्मविश्वास बढ़ा और बॉडी के लिए पॉजिटिव नजरिया बना, तभी वह इस सीन को करने में सक्षम महसूस हुईं.

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