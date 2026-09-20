'गोल्फ का दायरा बढ़ाने का समय,' NDTV ने AM Green IGPL गोल्फ प्रो-एम सीजन 2 किया लॉन्च

एनडीटीवी ने शनिवार को ग्रीन IGPL गोल्फ प्रो-एम के नए सीजन को लॉन्च किया. इस मौके पर भारत के दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह और एनडीटीवी के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने आगामी सीजन की ट्रॉफी का अनावरण किया. गोल्फ को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के मकसद से इस बार टूर्नामेंट का दायरा बढ़ाया गया है और दूसरे सीजन में 10 प्रो-एम इवेंट आयोजित किए जाएंगे.

दरअसल, यह एक अनोखा प्लेटफ़ॉर्म है जो कॉर्पोरेट जगत और प्रोफेशनल गोल्फर्स को एक साथ लाता है. NDTV-AM ग्रीन IGPL गोल्फ प्रो-एम खेल, लीडरशिप और सार्थक रिश्तों के एक बड़े और शानदार जश्न के साथ वापसी कर रहा है. सीजन 2 में 10 प्रो-एम इवेंट होंगे, जो पहले सीजन के छह शहरों के दायरे से कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर आयोजित किए जाएंगे.

गोल्फ को कम मुश्किल और ज्यादा मजेदार बनाना है मकसद

इस खास मौके पर NDTV के CEO और एडिटर-इन-चीफ़ राहुल कंवल ने कहा, 'इसका मकसद सिर्फ गोल्फ के दायरे को बढ़ाना ही नहीं, बल्कि गोल्फ को मजेदार बनाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ना भी है.' उन्होंने कहा कि, 'जो लोग गोल्फ नहीं खेलते, उनके लिए यह खेल बहुत डरावना या मुश्किल लग सकता है. सभी को इतना फोकस्ड देखकर ऐसा लगता है. खेल का अपना एक असली पहलू तो है ही, लेकिन मकसद इसके दायरे को और बढ़ाना है.'

विशाखापत्तनम और पुणे नए होस्ट शहरों के तौर पर शामिल

पहले सीजन की जबरदस्त सफलता के बाद, NDTV गोल्फ प्रो-एम अब विशाखापत्तनम (विज़ाग) और पुणे को नए होस्ट शहरों के तौर पर शामिल करके अपना दायरा बढ़ा रहा है. यह इवेंट बेंगलुरु, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में भी होगा. साथ ही, इंडियन गोल्फ़ प्रो लीग (IGPL) के साथ साझेदारी से टूर्नामेंट का दायरा और पहुंच और भी बढ़ेगी.

गोल्फ में आए बदलाव पर बोले उत्तम सिंह मुंडी

IGPL के CEO उत्तम सिंह मुंडी, जो खुद एक पूर्व प्रोफ़ेशनल गोल्फर रहे हैं, ने बताया कि जब वे प्रोफ़ेशनल सर्किट पर खेलते थे, उसके मुकाबले अब यह खेल कितना बदल गया है, खासकर NDTV-AM ग्रीन IGPL गोल्फ़ प्रो-एम जैसी पहलों के आने से. मुंडी ने कहा, 'मैं बस इतना कह सकता हूं कि आज हालात पूरी तरह बदल गए हैं. जब हम प्रोफेशनल तौर पर खेलते थे, तब चीज़ें बहुत अलग थीं. हम दोस्तों के बीच अक्सर बात करते हैं और सोचते हैं कि काश हमें भी वे मौके मिले होते जो आज के खिलाड़ियों को मिल रहे हैं. उस समय पूरा माहौल ही अलग था, लेकिन मुझे खुशी है कि यह खेल कितनी दूर आ गया है. मेरे लिए यह बदलाव उतना मुश्किल नहीं था.'

तीन अक्टूबर को शुरू होगा नया सीजन

नया सीजन 3 अक्टूबर को दिल्ली के कुतुब गोल्फ़ कोर्स में शुरू होगा. कॉर्पोरेट पेशेवरों को एक बार फिर युवराज सिंह, लिएंडर पेस, जीव मिल्खा सिंह, गगनजीत भुल्लर, ज्योति रंधावा, शिव कपूर, एसएसपी चौरसिया और गौरव घी सहित खेल आइकनों के साथ मंच शेयर करने का अवसर मिलेगा.

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