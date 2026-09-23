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एशियन गेम्स 2026: पांचवें स्थान पर रहीं मनु भाकर, महिलाओं की 10M एयर पिस्टल में किसने रचा इतिहास?

दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर मनु भाकर को एशियन गेम्स में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत इवेंट में पोडियम तक नहीं पहुंच सकीं और बुधवार को फाइनल में पांचवें स्थान पर रहीं.

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एशियन गेम्स 2026: पांचवें स्थान पर रहीं मनु भाकर, महिलाओं की 10M एयर पिस्टल में किसने रचा इतिहास?
Manu Bhaker
IANS

दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर मनु भाकर को एशियन गेम्स में निराशा हाथ लगी है. वह महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत इवेंट में पोडियम तक नहीं पहुंच सकीं और बुधवार को फाइनल में पांचवें स्थान पर रहीं. वहीं, साउथ कोरिया की गाउन चू ने 246.3 के स्कोर के साथ एशियाई रिकॉर्ड और गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता.

चीन की यियाओ शेन (241.3) और रैनक्सिन जियांग (221.6) ने क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पोडियम पर अपनी जगह बनाई. मनु क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर (जिसमें 20 'इनर 10' शामिल थे) के साथ तीसरे स्थान पर रहकर व्यक्तिगत फाइनल में पहुंची थीं. आठ महिलाओं के फाइनल में उन्होंने 181.1 का स्कोर किया. टीम मेडल से बहुत कम अंतर से चूकने के बाद, महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत को कोई मेडल नहीं मिला.

25 मीटर पिस्टल इवेंट पर मनु भाकर की नजर

अब मनु अपना ध्यान 25 मीटर पिस्टल इवेंट पर लगाएंगी, जहां वह ईशा और 2018 एशियन गेम्स की चैंपियन राही सरनोबत के साथ शामिल होंगी. इस इवेंट में शामिल अन्य भारतीय खिलाड़ी मेडल राउंड में नहीं पहुंच सके. ईशा 572 के स्कोर के साथ 15वें और सुरुचि 568 के स्कोर के साथ 26वें स्थान पर रहीं. नतीजतन, टीम इवेंट में ईशा, मनु और सुरुचि की भारतीय तिकड़ी के लिए यह एक दुखद अंत था क्योंकि भारत और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले वियतनाम के बीच केवल दो 'इनर-10' का अंतर रह गया.

टीम इवेंट में चौथे स्थान पर भारत

टीम इवेंट में भारत 1719-44 x के कुल स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा, जबकि वियतनाम ने 1719-46 x के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता. चीन ने 1735-56x के स्कोर के साथ गोल्ड और साउथ कोरिया ने 1730-55x के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल जीता. दिलचस्प बात यह है कि 2023 के संस्करण में भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में तीन मेडल जीते थे.

इसके अलावा, मनु ने हांग्जो में कोई व्यक्तिगत मेडल नहीं जीता था और वह इसकी भरपाई करना चाहती थीं, लेकिन ऐसा करने में सफल नहीं हो सकीं. 2023 के संस्करण में वह रिदम सांगवान और ईशा सिंह के साथ मिलकर हांगझोऊ में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम का हिस्सा थीं.

इससे पहले दिन में, रजिया ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल की महिला स्कीट टीम ने क्वालिफिकेशन राउंड में कुल 331 का स्कोर करके महिला स्कीट टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता. भारत ने एशियन गेम्स 2026 में शूटिंग में अपना पहला मेडल महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में जीता था, जिसमें इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की तिकड़ी ने सिल्वर मेडल हासिल किया.

इसके बाद इलावेनिल ने इसी इवेंट में व्यक्तिगत सिल्वर मेडल भी जीता. वहीं, हिमांशु ढिल्लों और रुद्राक्ष पाटिल ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता और इसके बाद हिमांशु और रुद्राक्ष ने व्यक्तिगत इवेंट में क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं.

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