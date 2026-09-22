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मीराबाई से मनु तक, पांचवें दिन मेडल बरसा सकते हैं ये सितारे, 23 सितंबर का पढ़ें पूरा शेड्यूल

बुधवार यानी कि 23 सितंबर को एशियन गेम्स का पांचवां खेला जाएगा. पांचवें दिन कुल 16 खेलों में प्रतिभागी हिस्सा लेंगे. जिसका शेड्यूल कुछ इस प्रकार है-

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मीराबाई से मनु तक, पांचवें दिन मेडल बरसा सकते हैं ये सितारे, 23 सितंबर का पढ़ें पूरा शेड्यूल
मीराबाई चानू

एशियन गेम्स 2026 के शुरुआती चार दिन समाप्त हो चुके हैं. बुधवार यानी कि 23 सितंबर को टूर्नामेंट का पांचवां खेला जाएगा. शुरुआती चार दिनों की समाप्ति के बाद भारत के खाते में कुल सात मेडल आए हैं. जिसमें एक गोल्ड, चार सिल्वर और दो ब्रॉन्ज मेडल शामिल है. पदक तालिका में भारतीय दल आठवें पायदान पर का काबिज है. उम्मीद जताई जा रही है कि अगले दिन यानी कि बुधवार को भारतीय झोली में कुछ और पदक आ सकते हैं. पांचवें दिन के खेल का आगाज हो, उससे पहले बात करें शेड्यूल के बारे में तो वह कुछ इस प्रकार है- 

तैराकी

सुबह 6:42 बजे - पुरुष 100 मीटर बटरफ्लाई हीट-2 - बेनेडिक्टन रोहित, साजन प्रकाश

सुबह 7:03 बजे - पुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल - हीट-2 - वेदांत माधवन, अनीश गौड़ा

दोपहर 1:38 बजे - पुरुष 100 मीटर बटरफ्लाई फाइनल - बेनेडिक्टन रोहित, साजन प्रकाश (क्वालिफिकेशन के आधार पर)

दोपहर 1:54 बजे - पुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल -  वेदांत माधवन, अनीश गौड़ा (क्वालिफिकेशन के आधार पर)

बैडमिंटन

सुबह 11:30 बजे - पुरुष टीम सेमीफाइनल - भारत

मुक्केबाजी 

सुबह 10:15 बजे - पुरुष 80 किग्रा - राउंड ऑफ 16 - अंकुश बनाम हम्सा वोगेल (बहरीन)

कैनो स्प्रिंट

सुबह 6:30 बजे - पुरुष कायक फोर 500 मीटर हीट्स - ओइनाम अरुण सिंह, हर्षवर्धन सिंह शक्तावत, वरिंदर सिंह, नाओचा सिंह

सुबह 6:50 बजे - महिला कैनो सिंगल 200 मीटर हीट्स - मेघा प्रदीप

सुबह 7:10 बजे - महिला कायक डबल 500 मीटर हीट्स - पार्वती गीता, सोनिया देवी

सुबह 10:30 बजे - पुरुष कायक डबल 500 मीटर हीट्स - प्रोहित बरई, प्रसन्ना कुमार

सुबह 10:50 बजे - महिला कैनो डबल 500 मीटर हीट्स - नेहा देवी, मेघा प्रदीप

घुड़सवारी 

सुबह 6:30 बजे - इवेंटिंग टीम क्रॉस कंट्री (पदक दौर) - फौआद मिर्जा, अर्जन सिंह नागरा, आशीष लिमये फेंसिंग

सुबह 6:30 बजे - इवेंटिंग व्यक्तिगत क्रॉस कंट्री (पदक दौर) - फौआद मिर्जा, अर्जन सिंह नागरा, आशीष लिमये फेंसिंग

फेंसिंग

सुबह 6:30 बजे से - महिला फॉइल व्यक्तिगत पूल चरण - मीना देवी नाओरेम, जॉयस अषिता स्टालिनराज

सुबह 8:15 बजे से - पुरुष सेबर व्यक्तिगत पूल चरण - गिशो निधि कुमारेशन पद्मा, करण सिंह

इसके बाद राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16, क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले क्वालिफिकेशन के आधार पर खेले जाएंगे. 

हॉकी

सुबह 11:30 बजे - महिला पूल-बी मैच - भारत बनाम थाईलैंड

कबड्डी

सुबह 8:30 बजे - महिला ग्रुप-ए - भारत बनाम ईरान

सुबह 9:45 बजे - पुरुष ग्रुप-ए - भारत बनाम बांग्लादेश

रोइंग

सुबह 5:40 बजे - पुरुष सिंगल स्कल्स हीट्स - बलराज पंवार

सुबह 6:00 बजे - पुरुष डबल स्कल्स हीट्स - सतनाम सिंह, सलमान खान

सुबह 6:50 बजे - पुरुष पेयर हीट्स - जसविंदर सिंह, नितिन कुमार

सुबह 7:10 बजे - महिला फोर हीट्स - पूनम, अलीना एंटो, टेंडेटहोई देवी, गुरबानी कौर

अन्य रोइंग स्पर्धाएं

11:10 बजे - लाइटवेट पुरुष सिंगल स्कल्स
11:20 बजे - लाइटवेट पुरुष डबल स्कल्स
12:10 बजे - पुरुष क्वाड्रुपल स्कल्स
12:20 बजे - पुरुष फोर हीट्स

सेपकटकॉ

सुबह 5:30 बजे - पुरुष रेगू टीम, ग्रुप-बी - भारत बनाम फिलीपींस

शूटिंग

सुबह 6:15 बजे - 10 मीटर एयर पिस्टल महिला क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल - सुरुचि सिंह, ईशा सिंह, मनु भाकर

सुबह 6:30 बजे - पुरुष स्कीट क्वालिफिकेशन (तीसरा दिन)

सुबह 6:30 बजे - महिला स्कीट क्वालिफिकेशन (तीसरा दिन)

संभावित फाइनल

सुबह 9:00 बजे - 10 मीटर एयर पिस्टल महिला फाइनल
सुबह 11:00 बजे - महिला स्कीट फाइनल
दोपहर 12:30 बजे - पुरुष स्कीट फाइनल

स्क्वैश

सुबह 10:30 बजे - अभय सिंह बनाम अकरादेत अकराहिरुन्या (थाईलैंड)

सुबह 11:15 बजे - तन्वी खन्ना बनाम डामी किम (दक्षिण कोरिया)

दोपहर 12:00 बजे - वीर चोटरानी बनाम शमिल वकील (श्रीलंका)

टेबल टेनिस

सुबह 6:30 बजे - हरमीत देसाई/यशस्विनी घोरपड़े बनाम मालदीव

सुबह 7:10 बजे - मानुष शाह/दिया चितले बनाम श्रीलंका

सॉफ्ट टेनिस

सुबह 5:30 बजे - पुरुष एकल क्वार्टरफाइनल - जय मीणा

सुबह 8:30 बजे - पुरुष एकल सेमीफाइनल

दोपहर 12:15 बजे - पुरुष एकल फाइनल

वेटलिफ्टिंग

सुबह 10:00 बजे: महिला 49 किग्रा फाइनल - मीराबाई चानू

दोपहर 1:30 बजे - महिला 53 किग्रा फाइनल - ज्ञानेश्वरी देवी

वुशु

दोपहर 3:00 बजे: महिला 60 किग्रा सेमीफाइनल - नाओरेम रोशिबीना देवी बनाम थानिया कुसुमानिंगत्यास

कल भारत की नजरें मीराबाई चानू (वेटलिफ्टिंग), मनु भाकर-ईशा सिंह (शूटिंग), पुरुष बैडमिंटन टीम और रोशिबीना देवी (वुशु) पर टिकी रहेंगी. 

कुछ इस प्रकार रहा चौथा दिन 

एशियन गेम्स 2026 में तीसरा दिन भारत के लिए मिला जुला रहा. एक ओर जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया. वहीं पुरुष हॉकी टीम ने श्रीलंका को 16-1 से रौंदकर अपने इरादे साफ कर दिए. दिलप्रीत सिंह की हैट्रिक और हरमनप्रीत सिंह के दमदार प्रदर्शन ने भारत की जीत को यादगार बना दिया. 

वहीं दूसरी तरफ टेबल टेनिस में भारत को बड़ा झटका लगा, जहां महिला टीम क्वार्टर फाइनल में नॉर्थ कोरिया से 0-3 से हारकर पदक की दौड़ से बाहर हो गई. कुल मिलाकर तीसरे दिन भारत ने गोल्ड और हॉकी में दबदबा दिखाया, लेकिन टेबल टेनिस में निराशा हाथ लगी. 

वहीं शूटिंग ने अब तक पांच मेडल जीते हैं, लेकिन भारत एक और मेडल जीतने से चूक गया क्योंकि एलावेनिल वालारिवन और पार्थ माने 10m एयर राइफल मिक्स्ड टीम फाइनल में चौथे स्थान पर रहे. 

बैडमिंटन में, महिला टीम का कैंपेन क्वार्टर-फाइनल में मेजबान जापान से 1-3 से हार के बाद खत्म हो गया. वुशु में, रोशिबिना देवी (महिलाओं की 60kg) में और बैडमिंटन में चिराग शेट्टी ने मेडल पक्का कर लिया है. 

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