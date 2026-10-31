भारत की बेटियों ने जीता पहला कॉमनवेल्थ कबड्डी खिताब, युगांडा को हराकर गोल्ड पर किया कब्जा

शनिवार, 31 अक्टूबर को वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित पहली कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप 2026 में, भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने युगांडा को 35-15 के बड़े अंतर से हराया.

साक्षी ने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा 9 अंक हासिल किए, जिसमें 7 टच पॉइंट और 2 बोनस पॉइंट शामिल थे. अनु सेन ने 6 अंक जोड़े, जबकि कप्तान निधि शर्मा ने 5 अंक हासिल किए. डिफेंस में रितु मितरवाल और सुमन साहू ने बेहतरीन खेल दिखाया और दोनों ने 4-4 टैकल पॉइंट हासिल किए.

भारतीय रेडर्स के सामने युगांडा का डिफेंस बेअसर

युगांडा की ओर से नाकायोंगो शिरात ने 11 अंक बनाए और वह अपनी टीम की टॉप स्कोरर रहीं. युगांडा का मजबूत डिफेंस उनके सेमीफाइनल में जीत का मुख्य कारण था, लेकिन भारतीय रेडर्स के सामने उनका डिफेंस बेअसर साबित हुआ.

फाइनल मुकाबले में दबाव के कारण युगांडा की टीम लड़खड़ा गई, जिसका फायदा उठाते हुए भारत ने पहले हाफ के खत्म होने से साढ़े तीन मिनट पहले ही उन्हें 'ऑल-आउट' कर दिया. हाफ-टाइम तक भारत 22-7 की मजबूत बढ़त के साथ आगे था. भारतीय रेडर्स ने खेल पर पूरी तरह दबदबा बनाए रखा, जबकि युगांडा की टीम पहले हाफ में एक भी टैकल पॉइंट हासिल नहीं कर सकी.

दूसरे हाफ में भी भारतीय टीम का दबदबा कायम रहा, जिससे युगांडा की वापसी की उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो गईं. भारतीय टीम ने रेड पॉइंट्स में 20-14 और टैकल पॉइंट्स में 10-1 की बढ़त बनाई. इसके अलावा, दो बार 'ऑल-आउट' करने के लिए उन्हें 4 अतिरिक्त अंक भी मिले.

चैंपियनशिप जीतने के बाद, निधि शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम का घरेलू दर्शकों ने जोरदार स्वागत किया. मैच के बाद, भारतीय कप्तान ने टीम के प्रदर्शन पर खुशी जताई और लगातार समर्थन देने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया.

'अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया' (AKFI) द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में कुल 10 महिला टीमों ने हिस्सा लिया था. भारत ने ग्रुप स्टेज में बिना कोई मैच हारे शानदार प्रदर्शन किया और फिर नॉकआउट चरण में श्रीलंका और युगांडा को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

यह भी पढ़ें- बहन को चूरमा ख‍िलाकर कुश्‍ती में भेजा, भाई ने मनीषा को बनाया पहलवान, खुद ने खेत में बहाया पसीना

यह भी पढ़ें- VIDEO: चाय वाले की बेटी ने रचा इत‍िहास, पूरा हर‍ियाणा कर रहा गर्व, घर लौटी तो स्वागत में उमड़ा गांव