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एशियन गेम्स 2026: शूटिंग में चमका भारत, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने दिलाया सिल्वर

भारत ने एशियन गेम्स 2026 में अपना पदक खाता खोल दिया है. भारतीय निशानेबाज इलावेनिल वलारिवन, सोनम म्हास्कर और विनोद विदरसा की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया.

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एशियन गेम्स 2026: शूटिंग में चमका भारत, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने दिलाया सिल्वर
शूटिंग में चमका भारत, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने दिलाया सिल्वर

भारतीय निशानेबाज़ इलावेनिल वलारिवन, सोनम म्हास्कर और विनोद विदरसा ने जापान के नागोया में एशियन गेम्स में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीत लिया है. एशियाड में भारत को पहला मेडल मिल चुका है. भारतीय टीम ने कुल 1898 पॉइंट्स हासिल किए और स्टैंडिंग में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रही. जापान चौथे स्थान पर रहा, जबकि कोरिया अभी भी मुकाबले में बना हुआ है क्योंकि उसकी एक शूटर की सीरीज अभी बाकी है. इलावेनिल वलारिवन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 633.5 पॉइंट्स हासिल किए और व्यक्तिगत फाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली. सोनम मस्कर भी फाइनल में पहुंच गई हैं.

भारत का पोडियम फिनिश पक्का होने के साथ ही, शूटिंग टीम ने आइची-नागोया एशियन गेम्स में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर देश के लिए मेडल का खाता खोल दिया है.

सुचिका तारियाल का MMA में मेडल पक्का

वहीं, शुक्रवार को नागोया में सुचिका तारियाल ने भी एशियन गेम्स में मेडल पक्का किया, उन्होंने महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किग्रा MMA इवेंट में अल्तानचिमेग बाइगाल्मा को हराकर सेमीफ़ाइनल में अपनी जगह बनाई.  बाइगाल्मा दूसरे और फ़ाइनल राउंड में आक्रामक दिखीं और मुकाबला पलटने की कोशिश की, लेकिन लगातार दबाव के बावजूद सुचिका का डिफ़ेंस मज़बूत बना रहा.

जैसे-जैसे बाइगाल्मा ने हमले जारी रखे, सुचिका ने एक अहम पलटवार किया और अपनी प्रतिद्वंद्वी को ज़मीन पर गिरा दिया. उन्होंने राउंड के अंत तक अपना कंट्रोल बनाए रखा और जीत पक्की करने के लिए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया. इस जीत के साथ, सुचिका सेमीफ़ाइनल में पहुँच गईं और गेम्स में भारत का पहला मेडल पक्का कर लिया.

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