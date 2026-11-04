'भारत टूर्नामेंट की सबसे बड़ी हाइलाइट...', FIFA प्रमुख इंफेंटिनो ने युवा टीम की तारीफ में कही बड़ी बात

फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने अजरबैजान में आयोजित पहले फीफा अंडर-15 विश्व कप और फेस्टिवल में भारत के प्रदर्शन की तारीफ की है. उन्होंने भारतीय युवा टीम को "बहुत ही मजबूत टीम" बताया और कहा कि टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन सबसे खास आकर्षणों में से एक रहा.

अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए एक वीडियो में, एक युवा भारतीय फुटबॉलर से बातचीत करते हुए इन्फेंटिनो ने भारत के प्रदर्शन की सराहना की. उन्होंने कहा कि अंडर-15 स्तर के खिलाड़ियों के लिए, टूर्नामेंट का मकसद सिर्फ मैच जीतना ही नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है.

इन्फेंटिनो ने कहा,"भारत ने कई मैच जीते. अजरबैजान में हुए इस पहले फीफा विश्व कप और फेस्टिवल में आप सच में एक बहुत ही मजबूत टीम साबित हुए. यह टूर्नामेंट के सबसे खास आकर्षणों में से एक रहा."

उन्होंने आगे कहा,"कई टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया और कई खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया. फुटबॉल में, खासकर अंडर-15 स्तर पर, यह बहुत जरूरी है कि खिलाड़ी यहां आएं, इस अनुभव का आनंद लें, कुछ नया सीखें और अपने साथ ऐसी यादें लेकर घर लौटें जिन्हें वे जीवन भर संजो कर रख सकें."

बिबियानो फर्नांडीस के मार्गदर्शन में खेल रही भारतीय टीम ने बाकू में आयोजित इस पहले टूर्नामेंट में 10 मैच खेले और 189 भाग लेने वाले देशों में 87वां स्थान हासिल किया. 'ब्लू कोल्ट्स' ने पांच मैचों में जीत दर्ज की. उन्होंने लाओस (4-2), कैमरून (2-1), बहरीन, त्रिनिदाद और टोबैगो, और क्यूबा (6-4) को हराया.

उन्हें सेनेगल, होंडुरास, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. ग्रेनाडा के खिलाफ उनका मैच 3-3 से ड्रॉ रहा, जबकि इस मैच में भारत ने तीन गोल की बढ़त बना ली थी. भारत ने 30 अक्टूबर को होवसन कॉम्पिटिशन कॉम्प्लेक्स में खेले गए 87वें स्थान के प्ले-ऑफ मैच में क्यूबा को 6-4 से हराकर अपने अभियान का समापन जीत के साथ किया.

आर. लालरेमरुआतफेला नौ गोल के साथ भारत के सबसे बड़े गोल स्कोरर रहे, जबकि लालवमपुइया ने आठ गोल किए. निबास ने चार गोल किए, और मैकडोनिश न्गैरांगबाम तथा रोनंदेव अहेइबाम ने तीन-तीन गोल किए. इस टूर्नामेंट के दौरान सी. लालहमिंगरोपिया और सौमोजित सरकार ने भी गोल किए.

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