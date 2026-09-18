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15 चौके, 3 छक्के... जिम्बाब्वे के खिलाफ ट्रैविस हेड का कहर, सबसे तेज शतक लगाकर रचा इतिहास

ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रैविस हेड ने शुक्रवार को हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे तेज वनडे शतक लगाकर एक नया मुकाम हासिल किया.

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15 चौके, 3 छक्के... जिम्बाब्वे के खिलाफ ट्रैविस हेड का कहर, सबसे तेज शतक लगाकर रचा इतिहास
ट्रैविस हेड
IANS

ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे वनडे मैच में शुक्रवार को ट्रैविस हेड का बल्ला जमकर गरजा. हेड ने हरारे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे तेज वनडे शतक लगाकर एक नया मुकाम हासिल किया. हेड ने 75 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की और मैट रेनशॉ का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने मंगलवार को पहले वनडे में 86 गेंदों में शतक लगाया था.

ट्रैविस हेड ने 50-ओवर फ़ॉर्मेट में अपना तीसरा सबसे तेज शतक लगाया. हेड ने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोला और हरारे में अपना शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 75 गेंदें खेलीं. खास बात यह है कि सीरीज के पहले मैच में यह आक्रामक ऑस्ट्रेलियाई ओपनर सिर्फ चार रन पर आउट हो गया था.

हेड ने पावरप्ले का भरपूर फायदा उठाया और आसानी से बाउंड्रीज़ लगाईं. उन्होंने शतक से पहले सिर्फ 32 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की. आखिरकार हेड 84 गेंदों में 112 रन बनाकर आउट हुए; उनकी इस पारी में 15 चौके और तीन छक्के शामिल थे.

उन्होंने धर्मशाला में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ 2023 वर्ल्ड कप मैच में 100 रन का आंकड़ा छूने के लिए सिर्फ़ 59 गेंदें ली थीं. इसके अलावा 2022 में, हेड को लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ शतक बनाने के लिए 70 गेंदों की जरूरत पड़ी थी. इस मैच में हेड की पारी ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ किसी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ द्वारा लगाया गया सबसे तेज़ शतक भी था.

हेड के नाम अब 81 वनडे मैचों में आठ शतक और 17 अर्धशतक दर्ज हैं. इस बल्लेबाज़ ने अब 43.98 की औसत से 3,123 रन बना लिए हैं. हेड का कुल स्ट्राइक रेट 106.47 है, जो कम से कम 3,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों में चौथा सबसे अच्छा है.

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, कूपर कोनोली, जोश इंग्लिस, एलेक्स कैरी, मैट रेनशॉ, ओली पीक, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड, बिली स्टैनलेक

ज़िम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, बेन करन, इनोसेंट काइया, ब्रेंडन टेलर, क्रेग इरविन, सिकंदर रज़ा (कप्तान), वेस्ली मधेवेरे, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामहूरी, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, ब्लेसिंग मुज़राबानी.

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