DUSU Election Result 2026 Live Updates: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव का रिजल्ट आज आ रहा है. सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है. शुक्रवार को छात्रसंघ चुनाव में 40.46 प्रतिशत मतदान हुआ था. चुनाव में RSS समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और कांग्रेस समर्थित भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) के बीच मुख्य मुकाबला है. भारतीय राजनीति की नर्सरी कहे जाने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं. इस बार का चुनाव और खास है, क्योंकि यह जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद हो रहा है. चुनाव के दौरान ही सत्य निकेतन में पीजी गिरने का मामला भी खूब सुर्खियों में रहा था, जिसमें कई बच्चों की मौत हुई थी. आज दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के आने वाले नतीजों के हर बड़े अपडेट जानिए NDTV इंडिया के इस लाइव ब्लॉग पर.

ABVP ने अध्यक्ष पद के लिए यश डबास और उपाध्यक्ष पद के लिए ईशू मौर्या को प्रत्याशी बनाया है. वहीं, NSUI ने अध्यक्ष पद के लिए विजय शंकर मीणा और उपाध्यक्ष पद के लिए वीर चतरथ को उम्मीदवार बनाया है.

DU के कई कॉलेजों में ABVP ने दर्ज की जीत

इससे पहले ABVP ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में छात्रसंघ चुनावों में जीत दर्ज की. श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) में ABVP ने अध्यक्ष और सचिव पद के साथ दोनों काउंसलर सीट पर जीत दर्ज कर अपने विरोधियों का पूरी तरह सफाया कर दिया. अदिति महाविद्यालय में ABVP ने सभी पदों पर कब्जा किया, जबकि अरविंदो कॉलेज मॉर्निंग में संगठन ने 6-0 से क्लीन स्वीप किया. भारती कॉलेज में ABVP ने सभी आठ पद जीते, वहीं शिवाजी कॉलेज में भी 6-0 से सभी पद अपने नाम किए.

Delhi University Student Union Election Result 2026 Live Updates:

