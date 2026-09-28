Asian Games Day 10: गुलवीर की नजर मैडल हैट्रिक पर, बॉक्सिंग से लेकर शूटिंग तक, कल 13 पदक दांव पर, जानें कब शुरू होगा कौन सा इवेंट

भले ही शूटरों ने अभी तक निराश किया हो लेकिन एथलेटिक्स में अभी तक भारतीय एथलीट्स ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है. हालांकि, कई इवेंट में जरूर गोल्ड हाथ से फिसले हैं. सोमवार को भी भारत ने एथलीट में 6 मेडल जीते हैं- 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज और मंगलवार को एशियन गेम्स के 10वें दिन भी भारत अपने पदकों की संख्या को बढ़ा सकता है. बॉक्सिंग में कल दो पदक पक्के हैं- अंकुश और नरेंद्र, सेमीफाइनल खेलेंगे. लेकिन इन दोनों मुक्केबाजों की कोशिश फाइनल में पहुंचने और गोल्ड जीतने की होगी. इसके अलावा शूटिंग में भी पदक दांव पर होगा. जबकि दिन के अंत में दो घंटे में एथलेटिक्स में आठ पदक दांव पर होंगे. वहीं पोल वॉल्ट में देव मीना की नजरें भी पदक जीतने पर होगी.

सोमवार का ऐसा रहा दिन

एशियाड के नौंवे दिन भारत ने आठ और मेडल जीते, लेकिन उनमें से कोई भी गोल्ड नहीं था. हालांकि मेडल टैली में ऊपर न जा पाने का दुख तो रहेगा, लेकिन जो मेडल जीते गए, वे शानदार अंदाज़ में जीते गए. ईशा सिंह ने दिन की शुरुआत ज़बरदस्त हिम्मत और शांति के साथ की और 25 मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता. गुलवीर सिंह ने वही किया जिसके लिए वे आजकल जाने जाते हैं और 1500 मीटर में सिल्वर जीतकर सबको हैरान कर दिया.

श्रीशंकर मुरली ने मुश्किल हालात का सामना करते हुए सिल्वर मेडल जीता, लेकिन फिसलने और टखने में चोट लगने की वजह से वे उस गोल्ड मेडल को जीतने के लिए दो और कोशिशें नहीं कर पाए. विथ्या रामराज ने 400 मीटर हर्डल्स में पीटी उषा (और उनके अपने, संयुक्त) रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ब्रॉन्ज़ मेडल जीता.

पारुल चौधरी ने अपना पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड तोड़ते हुए 5000 मीटर में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। यश वीर और रोहित ने यह पक्का किया कि जैवलिन थ्रो में भारत को फिर से दो मेडल मिलें. कुराश में, पिंकी बल्हारा के ब्रॉन्ज़ मेडल ने यह पक्का किया कि भारत की टीम इस खेल से बिना मेडल के नहीं लौटेगी. तीन बॉक्सर्स - लवलीना, कपिल और प्रिया - ने शानदार अंदाज़ में अपने क्वार्टर-फ़ाइनल जीतकर मेडल पक्के किए.

कल का ऐसा है पूरा शेड्यूल

सुबह 4:54 बजे से: सर्फिंग - पुरुषों के शॉर्टबोर्ड क्वार्टरफ़ाइनल में किशोर कुमार अंबारासु.

सुबह 5:30 बजे से: तीरंदाजी - महिलाओं के रिकर्व राउंड ऑफ़ 32 और 16 मैचों में धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान, कीर्ति और कुकुम मोहोद.

सुबह 6:24 बजे से: कुराश - पुरुषों के 66 किग्रा राउंड 16, क्वार्टरफ़ाइनल, सेमीफ़ाइनल और मेडल मुक़ाबलों में विपिन कुमार.

सुबह 6:30 बजे से: ट्रैक साइक्लिंग - महिलाओं के टीम स्प्रिंट क्वालिफ़िकेशन, हीट्स और मेडल रेस में सेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगस्वामी चिक्का और त्रियाशा पॉल.

सुबह 6:38 बजे से: ट्रैक साइक्लिंग - पुरुषों के टीम स्प्रिंट क्वालिफ़िकेशन, हीट्स और मेडल रेस में रोजित सिंह, डेविड बेकहम, रोनाल्डो सिंह और जेमश सिंह.

सुबह 6:30 बजे: शूटिंग - महिलाओं के ट्रैप व्यक्तिगत क्वालिफ़िकेशन और टीम फ़ाइनल (तीसरा दिन) में नीरू, मनीषा कीर और आशीमा अहलावत.

सुबह 6:30 बजे: शूटिंग - पुरुषों के ट्रैप व्यक्तिगत क्वालिफ़िकेशन और टीम फ़ाइनल (तीसरा दिन) में शपथ भारद्वाज, कायन चेनाई और अहवर रिज़वी.

सुबह 6:30 बजे: स्क्वैश - महिलाओं के ग्रुप मैच में भारत बनाम ईरान.

सुबह 7:00 बजे से: कैनो स्लैलम - पुरुषों के कयाक सिंगल हीट्स में हितेश केवट और प्रद्युम्न सिंह राठौड़; महिलाओं के कैनो सिंगल हीट्स में पल्लवी जगताप और रीना सेन; महिलाओं के कयाक सिंगल हीट्स में शिखा चौहान.

सुबह 7:12 बजे से: ट्रैक साइक्लिंग - महिलाओं के टीम परस्यूट में हर्षिता जाखड़, पूजा डानोले, मीनाक्षी और स्वोस्ती सिंह। सुबह 10:00 बजे: सेलिंग - पुरुषों की डिंगी क्वालिफिकेशन सीरीज़ रेस 3 में विष्णु सरवनन.

सुबह 10:00 बजे: टेनिस - पुरुषों के सिंगल्स के दूसरे राउंड में दक्षिणेश्वर सुरेश बनाम गुनावन ट्रिस्मुवंतारा.

सुबह 10:15 बजे: बॉक्सिंग - महिलाओं के 65 किग्रा सेमीफ़ाइनल में परवीन बनाम चीन की ली शू.

सुबह 10:30 बजे: शूटिंग - महिलाओं के ट्रैप व्यक्तिगत फ़ाइनल में नीरू, मनीषा कीर और आशीमा अहलावत (अगर वे क्वालिफ़ाई करती हैं).

सुबह 11:00 बजे: बॉक्सिंग - पुरुषों के 80 किग्रा सेमीफ़ाइनल में अंकुश पांगल बनाम उज़्बेकिस्तान के फ़ज़िलद्दीन एर्किनबोएव.

सुबह 11:30 बजे: बॉक्सिंग - पुरुषों के 90+ किग्रा सेमीफ़ाइनल में नरेंद्र बनाम कज़ाकिस्तान के आइबेक ओरलबे.

दोपहर 12:00 बजे: शूटिंग - पुरुषों के ट्रैप व्यक्तिगत फ़ाइनल में शपथ भारद्वाज, कायन चेनाई और अहवर रिज़वी (अगर वे क्वालिफ़ाई करते हैं).

दोपहर 12:30 बजे से पहले नहीं: टेनिस - पुरुषों के सिंगल्स के दूसरे राउंड में सुमित नागल बनाम दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग-चान.

दोपहर 12:30 बजे से पहले नहीं: टेनिस - पुरुषों के डबल्स के दूसरे राउंड के मैच में युकी भांबरी-दक्षिणेश्वर सुरेश बनाम कज़ाकिस्तान के डेनिस येवसेयेव-बेइबित ज़ुकायेव.

दोपहर 12:30 बजे: वॉलीबॉल - पुरुषों के पूल C ग्रुप में भारत बनाम कतर.

दोपहर 2:50 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों के पोल वॉल्ट फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार.

दोपहर 3:30 बजे से पहले नहीं: टेनिस - मिक्स्ड डबल्स के पहले राउंड में अंकिता रैना-एन श्रीराम बालाजी बनाम हांगकांग के यूडिस चोंग-कैरान थॉम्पसन.

दोपहर 12:30 बजे के बाद: टेनिस - पुरुषों के डबल्स के दूसरे राउंड में अनिरुद्ध चंद्रशेखर-एन श्रीराम बालाजी का मुकाबला नेपाल के अभिषेक बास्तोला-प्रदीप खड़का से होगा.

दोपहर 3:35 बजे: एथलेटिक्स - महिलाओं की हाई जंप फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में पूजा और सुप्रिया बसवराजु.

शाम 4:05 बजे: एथलेटिक्स - महिलाओं की हैमर थ्रो फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में अनुष्का यादव और तान्या चौधरी.

शाम 4:20 बजे: एथलेटिक्स - महिलाओं की 800 मीटर फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में पूजा.

शाम 4:35 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों की 800 मीटर फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में मोहम्मद अफसल.

शाम 4:45 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों की 5000 मीटर फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में गुलवीर सिंह और अविनाश साबले.

शाम 5:18 बजे: एथलेटिक्स - 4 x 100 मीटर मिक्स्ड रिले फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में भारत.

शाम 5:35 बजे: एथलेटिक्स - महिलाओं की 4x400 मीटर रिले फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में भारत.

शाम 5:47 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों की 4x400 मीटर रिले फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में भारत.

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