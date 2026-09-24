एशियन गेम्स 2026: कल भारतीय एथलीटों का कौन-सा मुकाबला, कितने मेडल होंगे दांव पर? 5वें दिन कैसा रहा प्रदर्शन

एशियन गेम्स 2026 के छठे दिन भी भारतीय खिलाड़ी अपने मेडल की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे. इस कोशिश की शुरुआत भारतीय निशानेबाजों से होगी, जिनका प्रदर्शन अब तक बहुत अच्छा नहीं रहा है . उनके पास शुक्रवार को कुछ और मौके होंगे. पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट और पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में मेडल दांव पर होंगे. वहीं, एथलेटिक्स में महिलाओं का शॉट पुट, महिलाओं का पोल वॉल्ट, पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ और पुरुषों का हैमर थ्रो इवेंट होंगे. भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीमें भी सेमीफाइनल में खेलेंगी.

एशियन गेम्स 2026 के छठे दिन का शेड्यूल

सर्फिंग

सुबह 4:14 बजे: शुगर शांति गाएन, कमली प्रकाश, किशोर अनबराशु और सिवाराज बाबू - महिला और पुरुष शॉर्टबोर्ड हीट्स.

शूटिंग

सुबह 6:15 बजे: कमलजीत और सुरूची इंदर सिंह - 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन.

सुबह 7:15 बजे: एपीएस तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार - पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत और टीम फाइनल.

सुबह 8:30 बजे: कमलजीत और सुरूची इंदर सिंह - 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम फाइनल (क्वालिफाई करने पर).

सुबह 10:30 बजे: एपीएस तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार - पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल (क्वालिफाई करने पर).



स्विमिंग

सुबह 6:40 बजे: धनुष सुरेश - पुरुषों की 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक हीट्स.

सुबह 6:58 बजे: ऋषभ दास - पुरुषों की 200 मीटर बैकस्ट्रोक हीट्स.

सुबह 7:06 बजे: उत्कर्ष पाटिल - पुरुषों की 200 मीटर बैकस्ट्रोक हीट्स.

सुबह 7:10 बजे: धक्षन शशिकुमार- पुरुषों की 400 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स.

सुबह 7:20 बजे: अनीश सुनील - पुरुषों की 400 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स.

सुबह 7:36 बजे: साजन प्रकाश - पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई हीट्स.



एथलेटिक्स

सुबह 5:55 बजे: अनामिका अनीश और पूजा - महिला हेप्टाथलॉन जैवलिन थ्रो.

सुबह 6:30 बजे: अनामिका अनीश और पूजा - महिला हेप्टाथलॉन लॉन्ग जंप.

दोपहर 3:35 बजे: मनप्रीत कौर और कृष्णा जयसांकर मेनन - महिला शॉट पुट फाइनल (मेडल इवेंट).

शाम 4:11 बजे: गुरिंदरवीर सिंह - पुरुष 100 मीटर सेमीफाइनल.

शाम 4:19 बजे: अनीमेश कुजूर - पुरुष 100 मीटर सेमीफाइनल.

शाम 4:33 बजे: सिंधुश्री गणेशा और बारानिका एलंगोवाल - महिला पोल वॉल्ट फाइनल (मेडल इवेंट).

शाम 5:02 बजे: गुलवीर सिंह - पुरुष 10,000 मीटर (मेडल इवेंट).

शाम 5:10 बजे: दमनीत सिंह और प्रवीण कुमार - पुरुष हैमर थ्रो (मेडल इवेंट).

शाम 5:53 बजे: किरण - महिला 400 मीटर हीट्स.

शाम 6:01 बजे: प्राची - महिला 400 मीटर हीट्स.

शाम 6:21 बजे: विशाल टीके - पुरुष 400 मीटर हीट्स.

शाम 6:50 बजे: अनीमेश कुजूर और गुरिंदरवीर सिंह - पुरुष 100 मीटर फाइनल (क्वालिफाई करने पर).



फेंसिंग

सुबह 6:00 बजे: आदित्य, हेमाश सिंह, तेजस पाटिल और सचिन - पुरुष टीम फॉयल राउंड ऑफ-16.

सुबह 7:00 बजे: अनुप्रिया, मित्वा चौधरी, तनिष्का खत्री और यशकीरत कौर - महिला टीम एपी राउंड ऑफ-16.



बैडमिंटन

सुबह 6:10 बजे: ध्रुव कपिला-तनिषा क्रास्टो vs अमीनाथ अब्दुल रज्जाक-निबाल अहमद (मालदीव) - मिक्स्ड डबल्स पहला राउंड.

दोपहर 12:30 बजे: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी vs पक्कापोन तीरारत्साकुल-पीराचाई सुखफुन (थाईलैंड) - पुरुष डबल्स पहला राउंड.

दोपहर 1:30 बजे: ट्रीसा जॉली-गायत्री गोपीचंद vs त्सांग हिउ यान-लुई लोक लोक - महिला डबल्स पहला राउंड.

दोपहर 1:50 बजे: सिमरन सिंघी-कविप्रिया सेल्वम vs फेब्रियाना कुसुमा-मेलिसा पुस्पितासरी (इंडोनेशिया) -महिला डबल्स पहला राउंड.

शाम 5:10 बजे: हरिहरन अम्साकरुननन-एमआर अर्जुन vs फजर अल्फियन-शोहीबुल फिकरी (इंडोनेशिया) - पुरुष डबल्स पहला राउंड.

समय तय नहीं: उन्नति हुड्डा vs यू मी सॉन्ग (उत्तर कोरिया) - महिला सिंगल्स पहला राउंड.



कैनो स्प्रिंट

सुबह 6:30 बजे: प्रोहित बरुआई, प्रसन्ना कुमार - पुरुष कयाक डबल 500 मीटर सेमीफाइनल-1.

सुबह 6:50 बजे: मेघा प्रदीप, नेहा लीकॉनबाम - महिला कैनो डबल 500 मीटर सेमीफाइनल-1.

सुबह 8:10 बजे: धनामंजुरी ख्वैराकपाम, पूजा, सोनिया देवी फाइरेम्बाम और पार्वती गीता - महिला कयाक फोर 500 मीटर फाइनल.



टेबल टेनिस

सुबह 6:30 बजे: दिया चितले-मानुष शाह vs वोंग चुन टिंग-दू होई केम (हांगकांग) - मिक्स्ड डबल्स क्वार्टरफाइनल.

सुबह 6:30 बजे: हरमीत देसाई-यशस्विनी घोरपड़े vs लिन शिदोंग-कुई मान (चीन) - मिक्स्ड डबल्स क्वार्टरफाइनल.

सुबह 7:30 बजे: जी साथियान-हरमीत देसाई vs अफान प्रतामा-मुहम्मद नेगारा (इंडोनेशिया) - पुरुष डबल्स राउंड-2.

सुबह 9:00 बजे: यशस्विनी घोरपड़े vs हेंड जाजा (सीरिया) - महिला सिंगल्स राउंड-2.

सुबह 9:45 बजे: श्रीजा अकुला vs प्योन सॉन्ग ग्योंग - महिला सिंगल्स राउंड-2.

सुबह 10:30 बजे: मानव ठक्कर vs यू ताए रयोंग (उत्तर कोरिया) - पुरुष सिंगल्स राउंड-2.

सुबह 11:15 बजे: मानुष शाह vs फराजी बेन्यामिन - पुरुष सिंगल्स राउंड-2.

दोपहर 12:00 बजे: श्रीजा अकुला-सिंड्रेला दास vs मान कुई-मान्यु वांग -महिला डबल्स राउंड-3.

दोपहर 12:45 बजे: दिया चितले-यशस्विनी घोरपड़े vs फैन शुबान-चेन यी (चीन) - मिक्स्ड डबल्स क्वार्टरफाइनल.



हॉकी

सुबह 7:30 बजे: भारत vs जापान - महिला पूल बी मैच.



स्क्वैश

सुबह 7:00 बजे: जोशना चिनप्पा-वेलावन सेंथिलकुमार vs डेविड पेलिनो-जेमस्या अरिबाडो (फिलीपींस) - मिक्स्ड डबल्स क्वार्टरफाइनल.

सुबह 9:15 बजे: अभय सिंह vs रयूनोसुके त्सुकुए (जापान) - पुरुष सिंगल्स क्वार्टरफाइनल.

सुबह 10:00 बजे: अनाहत सिंह vs तानवी खन्ना - महिला सिंगल्स क्वार्टरफाइनल.

सुबह 10:45 बजे: वीर चोत्रानी vs मुहम्मद इरफान - पुरुष सिंगल्स क्वार्टरफाइनल

कबड्डी

सुबह 9:30 बजे: भारत vs नेपाल - महिला कबड्डी सेमीफाइनल.

सुबह 10:45 बजे: भारत vs थाईलैंड - पुरुष कबड्डी सेमीफाइनल.

बॉक्सिंग

सुबह 10:15 बजे: सचिन vs अबू जजेह मोहम्मद (यूएई) - राउंड ऑफ-16.

दोपहर 2:15 बजे: प्रीति vs मी चोल पांग (उत्तर कोरिया) - राउंड ऑफ-16.

ई-स्पोर्ट्स

सुबह 7:55 बजे: भारत vs दक्षिण कोरिया - पोकेमॉन यूनाइट.

एशियन गेम्स 2026: 5वें दिन भारत का प्रदर्शन

एथलेटिक्स: भारत ने मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में सिल्वर मेडल जीता.

भारत ने मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में सिल्वर मेडल जीता. वुशु: रोशिबिना देवी ने महिलाओं के 60 किग्रा सांडा वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया.

रोशिबिना देवी ने महिलाओं के 60 किग्रा सांडा वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया. एथलेटिक्स: सीमा कुमारी ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता.

सीमा कुमारी ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता. शूटिंग: परिनाज ढालीवाल और अनंत जीत सिंह नरूका की जोड़ी ने स्कीट मिक्स्ड टीम स्पर्धा में ब्रॉन्ज जीता.

परिनाज ढालीवाल और अनंत जीत सिंह नरूका की जोड़ी ने स्कीट मिक्स्ड टीम स्पर्धा में ब्रॉन्ज जीता. रोइंग: सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स स्कल्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया.

सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स स्कल्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. कबड्डी: भारतीय महिला टीम ने जापान को 50-25 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और कम से कम एक पदक पक्का कर लिया

ये भी पढ़ें- Asian Games 2026 Day 5 Highlights: सीमा और रिले टीम ने ट्रैक पर बिखेरा जलवा, भारत के पदकों की संख्या हुई 17