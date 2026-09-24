12,000 रन से लेकर 100 छक्कों तक... वेस्टइंडीज सीरीज में रोहित शर्मा रच सकते हैं कई बड़े रिकॉर्ड

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 27 सितंबर से शुरू हो रही है, जिसका पहला मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. यह तीन मैचों की सीरीज भारत को वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी का एक और मौका भी देगी. शुभमन गिल टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा जैसे दिग्गज खिलाड़ी वनडे टीम में वापसी करेंगे. इस दौरान रोहित शर्मा के नाम एक या दो नहीं बल्की कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा.

भारत बनाम वेस्टइंडीज सीरीज में कई रेगुलर खिलाड़ी एशियन गेम्स में अपनी व्यस्तताओं के कारण खेल नहीं पाएंगे. श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अभी जापान में हैं. हालांकि, रोहित के लिए यह सीरीज वनडे क्रिकेट में उनकी वापसी के लिए शानदार मौका है. रोहित ने अपने वनडे करियर में बहुत कुछ हासिल किया है और अब उनके पास अपने नाम कुछ और रिकॉर्ड जोड़ने के लिए तीन मैच होंगे.

रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में लगाया यादगार शतक

रोहित शर्मा का पिछला वनडे मैच इंग्लैंड के खिलाफ था, जिसमें उन्होंने लॉर्ड्स में यादगार शतक लगाया था. भारत के पूर्व कप्तान ने उस मैच में 110 गेंदों पर 138 रन बनाए थे और उस मैदान पर वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने थे. अब वह वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू परिस्थितियों में वापसी करेंगे. यहां वे खास उपलब्धियां बताई गई हैं जिन्हें रोहित आने वाली सीरीज में हासिल कर सकते हैं.

भारत और वेस्टइंडीज वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ये बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं