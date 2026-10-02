एशियन गेम्स, 3 अक्टूबर: पाक को रौंदने उतरेगा भारत, हॉकी में मलेशिया से जंग, कुश्ती में भी मेडलों की बौछार!

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय एथलीटों के लिए तीन अक्टूबर आखिरी दिन है और वे और मेडल जीतकर शानदार तरीके से इसे खत्म करना चाहेंगे. कुमकुम मोहोद, जिन्होंने टीम इवेंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, अपनी इस फॉर्म को व्यक्तिगत खेलों में भी जारी रखना चाहेंगी. ऐसा ही धीरज बोम्मादेवरा भी करेंगे, जो तीरंदाजी में रिकर्व मेडल के बड़े दावेदारों में से एक हैं. भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल में मलेशिया का सामना करेगी. वे गोल्ड मेडल जीतने और LA ओलंपिक्स 2028 के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीद करेंगे. इसके अलावा रेसलिंग में, अंतिम पंघाल और अमन सहरावत जैसे खिलाड़ी मैट पर प्रभावित करने और मेडल की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे. वहीं, पुरुष क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल मैच में पाकिस्तान का सामना कर रही है.

तीन अक्टूबर के लिए एशियन गेम्स में भारत का शेड्यूल

तीरंदाजी:

सुबह 5:30 बजे - रिकर्व महिला व्यक्तिगत क्वार्टरफाइनल - भारत (कुमकुम मोहोड) बनाम दक्षिण कोरिया की कांग चैयंग

सुबह 6:30 बजे - रिकर्व महिला व्यक्तिगत सेमीफाइनल (क्वालीफिकेशन के अधीन) - भारत (कुमकुम मोहोड)

सुबह 7:05 बजे - कांस्य पदक व्यक्तिगत (क्वालीफाई करने पर) - भारत (कुमकुम मोहोड)

सुबह 7:20 बजे - स्वर्ण पदक मुकाबला (क्वालीफाई करने पर) - भारत (कुमकुम मोहोड)

सुबह 9:30 बजे - रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत क्वार्टरफाइनल - भारत (धीरज बोम्मदेवरा) बनाम उज्बेकिस्तान के अमीरखोन सादिकोव

सुबह 10:15 बजे - रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत क्वार्टरफाइनल - भारत (नीरज चौहान) बनाम भूटान के लाम दोरजी

सुबह 10:30 बजे - रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत सेमीफाइनल (क्वालीफाई करने पर) - धीरज बोम्मदेवरा बनाम तय होने पर

सुबह 10:45 बजे - रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत सेमीफाइनल (क्वालीफाई करने पर) - नीरज चौहान बनाम तय होने पर

सुबह 11:05 बजे - रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत कांस्य पदक मुकाबला (क्वालीफाई करने पर) - धीरज बोम्मदेवरा बनाम तय होने पर

सुबह 11:05 बजे - रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत (क्वालीफाई करने पर) कांस्य पदक मुकाबला - नीरज चौहान बनाम तय होने पर

सुबह 11:20 बजे - रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत स्वर्ण पदक मुकाबला (क्वालीफाई करने पर) - धीरज बोम्मदेवरा बनाम तय होने पर

सुबह 11:20 बजे - रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत स्वर्ण पदक मुकाबला (क्वालीफाई करने पर) - नीरज चौहान बनाम तय होने पर

सुबह 11:20 बजे - रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत स्वर्ण पदक मुकाबला (क्वालीफाई करने पर) - यशदीप भोगे



कुश्ती:

सुबह 7:23 बजे - पुरुष फ्रीस्टाइल 74 किग्रा राउंड 16 - सागर जगलान बनाम मंगोलिया के तुल्गा तुमुर-ओचिर

सुबह 7:25 बजे - पुरुष फ्रीस्टाइल 97 किग्रा राउंड 16 मुकाबला - दीपक पुनिया बनाम चीन के जुनपेंग झोउ

सुबह 7:53 बजे - महिला फ्रीस्टाइल 57 किग्रा राउंड 16 मुकाबला - मनीषा भानवाला बनाम दक्षिण कोरिया की यंगजिन क्वोन

सुबह 8:08 बजे - महिला फ्रीस्टाइल 53 किग्रा राउंड 16 मुकाबला - अंतिम पंघाल बनाम कजाकिस्तान की शुगायला ओमिरबेक

सुबह 8:29 बजे - पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा राउंड 16 मुकाबला - अमन सहरावत बनाम तय होने पर

सुबह 8:36 बजे - पुरुष 74 किग्रा फ्रीस्टाइल क्वार्टरफाइनल (क्वालीफाई करने पर) - सागर जगलान बनाम तय होने पर

सुबह 8:38 बजे - पुरुष 97 किग्रा फ्रीस्टाइल क्वार्टरफाइनल (क्वालीफाई करने पर) - दीपक पूनिया बनाम तय होने पर

सुबह 8:55 बजे - 57 किग्रा महिला क्वार्टरफाइनल (क्वालीफाई करने पर) - मनीषा भानवाला बनाम तय होने पर

सुबह 9:11 बजे - 53 किग्रा महिला क्वार्टरफाइनल (क्वालीफाई करने पर) - अंतिम पंघाल बनाम तय होने पर

सुबह 9:20 बजे - 57 किग्रा पुरुष फ्रीस्टाइल क्वार्टरफाइनल (क्वालीफाई करने पर) - अमन सहरावत बनाम तय होने पर

सुबह 9:25 बजे - 97 किग्रा पुरुष फ्रीस्टाइल सेमीफाइनल (क्वालीफाई करने पर) - दीपक पूनिया बनाम तय होने पर

सुबह 9:27 बजे - 97 किग्रा पुरुष फ्रीस्टाइल सेमीफाइनल (क्वालीफाई करने पर) - सागर जगलान बनाम तय होने पर

सुबह 9:35 बजे - 97 किग्रा महिला फ्रीस्टाइल सेमीफाइनल (क्वालीफाई करने पर) - मनीषा भानवाला बनाम तय होने पर

सुबह 9:43 बजे - 53 किग्रा महिला फ्रीस्टाइल सेमीफाइनल (क्वालीफाई करने पर) - अंतिम पंघाल बनाम तय होने पर

सुबह 9:44 बजे - 57 किग्रा पुरुष फ्रीस्टाइल सेमीफाइनल (क्वालीफाई करने पर) - अमन सहरावत बनाम तय होने पर

सुबह 9:50 बजे - 97 किग्रा पुरुष फ्रीस्टाइल रेपेशाज (क्वालीफाई करने पर) - दीपक पूनिया बनाम तय होने पर

सुबह 10:00 बजे 57 किग्रा महिला रेपेचेज (क्वालीफाई करने पर) - मनीषा भानवाला बनाम तय होने पर

सुबह 10:07 बजे - 74 किग्रा पुरुष फ्रीस्टाइल रेपेशाज (क्वालीफाई करने पर) - सागर जगलान बनाम तय होने पर

सुबह 10:16 बजे - 53किग्रा महिला रेपेशाज (क्वालीफाई करने पर) - अंतिम पंघाल बनाम तय होने पर

सुबह 10:23 बजे - 57 किग्रा पुरुष फ्रीस्टाइल रेपेशाज (क्वालीफाई करने पर) - अमन सहरावत बनाम तय होने पर

दोपहर 14:37 बजे - 57 किग्रा पुरुष फ्रीस्टाइल कांस्य पदक मुकाबला (क्वालीफाई करने पर) - अमन सहरावत बनाम तय होने पर

दोपहर 14:44 बजे - 57 किग्रा पुरुष फ्रीस्टाइल स्वर्ण पदक मुकाबला (क्वालीफाई करने पर) - अमन सहरावत बनाम तय होने पर

दोपहर 15:00 बजे - 74 किग्रा पुरुष फ्रीस्टाइल कांस्य पदक मुकाबला (क्वालीफाई करने पर) - सागर जगलान बनाम तय होने पर

दोपहर 15:09 बजे - 74 किग्रा पुरुष फ्रीस्टाइल स्वर्ण पदक मुकाबला (क्वालीफाई करने पर) - सागर जगलान बनाम तय होने पर

दोपहर 15:18 बजे - 97 किग्रा पुरुष फ्रीस्टाइल कांस्य पदक मुकाबला (क्वालीफाई करने पर) - दीपक पूनिया बनाम तय होने पर

दोपहर 15:38 बजे - 97 किग्रा पुरुष फ्रीस्टाइल स्वर्ण पदक मुकाबला (क्वालीफाई करने पर) - दीपक पूनिया बनाम तय होने पर

दोपहर 15:48 बजे - 53 किग्रा महिला कांस्य पदक मुकाबला (क्वालीफाई करने पर) - अंतिम पंघाल बनाम तय होने पर

शाम 16:02 बजे - 53 किग्रा महिला स्वर्ण पदक मुकाबला (क्वालीफाई करने पर) - अंतिम पंघाल बनाम तय होने पर

शाम 16:09 बजे - 57 किग्रा महिला कांस्य पदक मुकाबला (क्वालीफाई करने पर) - मनीषा भानवाला बनाम तय होने पर

शाम 16:25 बजे - 57 किग्रा महिला स्वर्ण पदक मुकाबला (क्वालीफाई करने पर) - मनीषा भानवाला बनाम तय होने पर



गोल्फ:

दोपहर 2:40 बजे से: - अदिति अशोक, दीक्षा डागर और प्रणवी उर्स महिला टीम चौथे दौर में

दोपहर 3:13 बजे - दीक्षा डागर महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले चौथे दौर में

दोपहर 3:24 बजे - अदिति अशोक महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले चौथे दौर में

शाम 4:24 बजे - प्रणवी उर्स महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले चौथे दौर में

शाम 4:45 बजे से - युवराज संधू, वीर अहलावत और सप्तक तलवार पुरुष टीम चौथे दौर में

शाम 5:51 बजे - युवराज संधू पुरुष व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले चौथे दौर में

शाम 6:40 बजे - सप्तक तलवार पुरुष व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले चौथे दौर में

शाम 6:51 बजे - वीर अहलावत पुरुष व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले चौथे दौर में



ताइक्वांडो:

सुबह 5:42 बजे - कशिश मलिक महिला 57 किग्रा राउंड 16 मुकाबले में दक्षिण कोरिया की युजिन किम के खिलाफ

सुबह 6:30 बजे - ज्योति यादव महिला 67 किग्रा राउंड 16 मुकाबले में थाईलैंड की कन्नालुक चुएनचूकलिन के खिलाफ

सुबह 7:34 बजे - कशिश मलिक महिला 57 किग्रा क्वार्टरफाइनल (क्वालीफाई करने पर) में तय होने पर के खिलाफ

सुबह 8:10 बजे - ज्योति यादव महिला +67 किग्रा क्वार्टरफाइनल (क्वालीफाई करने पर) में चीन की वेनझे मु के खिलाफ

सुबह 11:14 बजे - कशिश मलिक महिला -57 किग्रा सेमीफाइनल (क्वालीफाई करने पर) में तय होने पर के खिलाफ

सुबह 11:56 बजे - ज्योति यादव महिला +67 किग्रा सेमीफाइनल (क्वालीफाई करने पर) में तय होने पर के खिलाफ

दोपहर 13:10 बजे - कशिश मलिक महिला -57 किग्रा स्वर्ण पदक मुकाबले (क्वालीफाई करने पर) में तय होने पर के खिलाफ

दोपहर 13:40 बजे - ज्योति यादव महिला +67 किग्रा स्वर्ण पदक मुकाबले (क्वालीफाई करने पर) में तय होने पर के खिलाफ



रग्बी सेवन्स:

सुबह 6:20 बजे - भारतीय महिला टीम का 5वें - 8वें स्थान का - क्वालीफिकेशन मुकाबला सिंगापुर के खिलाफ

दोपहर 12:35 बजे - भारतीय महिला टीम का 7वें - 8वें स्थान का - क्वालीफिकेशन मुकाबला (क्वालीफाई करने पर) तय होने पर के खिलाफ

दोपहर 13:00 बजे - भारतीय महिला टीम का 5वें - 6वें स्थान का फाइनल (क्वालीफाई करने पर) तय होने पर के खिलाफ



नौकायन:

सुबह 8:05 बजे - कात्या कोएल्हो महिला विंडसर्फिंग/ फॉयल में रेस 11, 12 और 13

वॉलीबॉल:

सुबह 9:30 बजे - भारतीय पुरुष टीम का पांचवें स्थान का मुकाबला थाईलैंड के खिलाफ



क्रिकेट:

सुबह 10:00 बजे - भारतीय पुरुष टीम का स्वर्ण पदक मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ

हॉकी:

दोपहर 3:30 बजे - भारतीय पुरुष टीम का स्वर्ण पदक मुकाबला मलेशिया के खिलाफ.

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