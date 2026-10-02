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दुनिया कर रही थी दिलेरी पर बात, लोग गूगल से पूछ रहे कैप्टन स्मित मच्छार की जात!

कैप्टन स्मित मच्छार ने जो दिलेरी दिखाई, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है. लेकिन गूगल पर उनकी जाति के बारे में भी सर्च किया जा रहा था.

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दुनिया कर रही थी दिलेरी पर बात, लोग गूगल से पूछ रहे कैप्टन स्मित मच्छार की जात!
गूगल पर कैप्टन स्मित के बारे में क्या-क्या सर्च हो रहा है.
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नई दिल्ली:

दुबई से तेल अवीव के लिए जा रही flydubai की फ्लाइट FZ1073 में भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार ने जो बहादुरी दिखाई, उसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है. कैप्टन स्मित पर को-पायलट ने चाकू से हमला कर दिया था. वह प्लेन को क्रैश करवाना चाहता था. लेकिन कैप्टन स्मित ने बहादुरी दिखाई और 174 यात्रियों की जान बचाई. 

कैप्टन स्मित की बहादुरी के चर्चे अब दुनियाभर में हो रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत दुनियाभर के नेताओं ने उनकी तारीफ की.

फिर भी, जैसे ही यह खबर वायरल हुई, लाखों स्क्रीन के पीछे एक और दिलचस्प कहानी चुपचाप सामने आ रही थी. दुनिया असल में कैप्टन स्मित मच्छार के बारे में क्या सर्च कर रही थी? 

Google Trends के डेटा की गहराई से जांच करने पर भारतीयों की इंटरनेट इस्तेमाल करने की कुछ जानी-पहचानी आदतों के बारे में दिलचस्प जानकारी मिलती है. लेकिन इससे पहले Google Trends को समझ लेते हैं. इसमें आपको जो 0 से 100 तक नंबर दिखते हैं, वे कुल सर्च वॉल्यूम या लोगों की सटीक संख्या नहीं बताता. वे सर्च में दिलचस्पी को मापते हैं. 100 का स्कोर किसी खास इलाके या समय में किसी टॉपिक की सबसे ज्यादा लोकप्रियता को दिखाता है.

कैप्टन स्मित की सर्च में दिलचस्पी

कैप्टन स्मित मच्छार के बारे में सर्च में दिलचस्पी 30 सितंबर को तुरंत बढ़ने लगी, ठीक उसी समय जब हवा में हुई घटना की खबर दुनिया भर के न्यूजरूम तक पहुंची. 

दुनिया भर में, जैसे-जैसे और जानकारी सामने आती गई, सर्च लगातार बढ़ती गई और आखिरकार 2 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे इसने 100 का पीक पॉपुलैरिटी स्कोर हासिल किया.

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इस दिलचस्पी का भौगोलिक पहलू भी एक दिलचस्प कहानी बयां करता है. जब लोग उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया-पैसिफिक में उसे ढूंढ रहे थे, तब सर्च एक्टिविटी मुख्य रूप से दो खास इलाकों- भारत और मध्य पूर्व में केंद्रित थीं.

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सबसे ज्यादा सर्च इंटरेस्ट खाड़ी देशों में देखा गया. UAE, कतर, कुवैत और ओमान में ज्यादा स्कोर मिलना स्वाभाविक है क्योंकि फ्लाइट दुबई से उड़ी थी, UAE की एयरलाइन की थी, उसमें ओमान का को-पायलट था और वह सऊदी अरब में उतरी थी. 

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इस लिस्ट में इजरायल का नाम भी प्रमुखता से आया क्योंकि फ्लाइट की मंजिल तेल अवीव थी.

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दुनिया भर में, लोगों ने सर्च बॉक्स में जो सवाल टाइप किए, वे सीधे और न्यूज से जुड़े थे. दुनिया भर में सबसे ज्यादा सर्च किए गए सवाल ये थे.

यह भी पढ़ेंः फ्लाइट में प्लंबर ने चाकूबाज पायलट को कैसे काबू किया? जवाब है इजरायल का 'पीपुल्स आर्मी' वाला सीक्रेट

भारत में: हमने कब और कहां सर्च किया?

भारत में यह खबर और भी तेजी से फैली. 30 सितंबर से सर्च में तेजी आई और 1 अक्टूबर को रात 9:30 बजे यह अपने पीक पर पहुंच गई.

यह भारत के प्राइम-टाइम न्यूज साइकल से मेल खाता था, जब शाम के न्यूज बुलेटिन और वायरल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह खबर देश भर के घरों तक पहुंची.

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भौगोलिक नजरिए से देखें तो सर्च में दिलचस्पी सिर्फ कैप्टन स्मित के गृह राज्य गुजरात तक ही सीमित नहीं थी. असल में, दक्षिणी और पश्चिमी भारत में लोगों की दिलचस्पी सबसे ज्यादा थी.

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भारतीयों का एक जाना-पहचाना सवाल

जब हम भारत में सबसे ज्यादा तेजी से सर्च किए जाने वाले शब्दों (ब्रेकआउट सर्च टर्म्स) पर नजर डालते हैं, तो डेटा से भावनाओं का एक दिलचस्प मिला-जुला रूप सामने आता है.

सबसे पहले, पायलट की सेहत को लेकर लोगों में सचमुच चिंता थी. "स्मित मच्छार जिंदा हैं" जैसे सवाल तेजी से सर्च किए जाने लगे, क्योंकि परेशान लोग यह पता लगाने के लिए ऑनलाइन सर्च कर रहे थे कि क्या वे गंभीर चोटों के बावजूद बच पाए हैं.

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साथ ही, सर्च डेटा से भारत में ऑनलाइन सर्च करने की एक जानी-पहचानी आदत का पता चला. उनकी सेहत और बैकग्राउंड के बारे में सर्च करने के अलावा, दो सर्च टर्म्स में जबरदस्त उछाल देखा गया:

"machchhar caste"

"smit machchhar caste"

जब भी कोई भारतीय ग्लोबल लेवल पर कुछ असाधारण करता है- चाहे वह खेल, अंतरिक्ष की खोज, रक्षा या राजनीति के क्षेत्र में हो- तो इंटरनेट यूजर्स का एक वर्ग तुरंत गूगल पर जाकर उनकी कम्युनिटी या मूल के बारे में जानकारी खोजने लगता है. कैप्टन स्मित मच्छार के बहादुरी भरे कारनामे को लेकर भी लोगों में वैसी ही उत्सुकता देखी गई.

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किन राज्यों में उनकी जाति के बारे में सर्च किया गया?

अगर बारीकी से देखा जाए कि "Smit machchhar caste" क्वेरी कहां सर्च की गई, तो कुल दिलचस्पी के मुकाबले एक बहुत अलग नक्शा सामने आता है.

हालांकि, कैप्टन स्मित के बारे में सबसे ज्यादा दिलचस्पी कर्नाटक में देखी गई, लेकिन जाति से जुड़ी सर्च में गुजरात (100) सबसे आगे रहा. चूंकि "मच्छार" एक खास सरनेम है जो मुख्य रूप से गुजरात में पाया जाता है, इसलिए उनके मूल स्थान और समुदाय के बारे में स्थानीय लोगों की उत्सुकता उनके अपने राज्य में सबसे ज्यादा थी.

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उत्तर प्रदेश (90), दिल्ली (88) और हरियाणा (76) जैसे उत्तर भारतीय राज्यों ने भी इस सर्च टर्म में काफी दिलचस्पी दिखाई, जिससे पता चलता है कि बड़ी राष्ट्रीय खबरों के साथ अक्सर समुदाय से जुड़ी उत्सुकता भी जुड़ी होती है.

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सबसे अहम बात

Google Trends लोगों की सोच का एक जीता-जागता आईना है. यह दिखाता है कि कैसे अलग-अलग महाद्वीपों के लोगों की सांसें तब थम गई थीं जब एक विमान 14,000 फीट नीचे गिर गया था, और कैसे एक भारतीय पायलट की हिम्मत ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया, जिससे लाखों लोगों ने राहत की सांस ली.

हालांकि सर्च ट्रेंड्स हमारी इंसानी आदतों को उजागर करते हैं. जैसे- यह पक्का करना कि क्या हीरो बच गया या उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना, लेकिन असल सच्चाई वही रहती है: कैप्टन स्मित मच्छार की तेज सोच ने, बेहद शारीरिक दर्द के बावजूद, 180 लोगों की जान बचाई. 

बहादुरी के इसी काम की वजह से उनका नाम दुनिया भर में ट्रेंड हुआ.

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