विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: मौसम बिगाड़ेगा भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला? कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में सुबह 62% बारिश के चांस

एशियन गेम्स 2026 के क्रिकेट टूर्नामेंट का गोल्ड मेडल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होने वाले इस महामुकाबले पर पूरे एशिया की नजरें हैं, जहां एक ओर भारत अपने दबदबे को गोल्ड मेडल के साथ कायम रखना चाहेगा, वहीं पाकिस्तान इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेगा.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
IND vs PAK: मौसम बिगाड़ेगा भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला? कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में सुबह 62% बारिश के चांस
अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर
IANS

भारत ने सेमीफाइनल में श्रीलंका पर 124 रनों की शानदार जीत हासिल की. ​​पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर की टीम ने 20 ओवर में 169/7 रन बनाए. बाद में जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा के दो-दो विकेट की बदौलत भारत ने श्रीलंका को 45 रनों पर ऑल-आउट कर दिया. दूसरी ओर, पाकिस्तान का मैच बारिश से प्रभावित रहा और उसने बांग्लादेश को छह विकेट से हराया. नतीजतन, एक बार फिर सबकी नजरें निशिन के मौसम पर होंगी क्योंकि खिलाड़ी फाइनल मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान वेदर अपडेट

एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में बारिश से खेल में रुकावट की आशंका है. एक्यूवेदर के अनुसार, सुबह बारिश की 62 प्रतिशत संभावना है, जो दोपहर में घटकर 25 प्रतिशत रह जाएगी. तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा और आसमान में लगभग 37 प्रतिशत बादल छाए रहने का अनुमान है.

अगर बारिश की वजह से मैच रद्द हुआ तो क्या होगा?

हांगझोऊ में 2023 एशियाई खेलों में पुरुषों का क्रिकेट फाइनल बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था और टॉप रैंकिंग वाली T20I टीम भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ विजेता घोषित किया गया था. हालांकि, निशिन में ऐसा नहीं होगा. अगर मैच बिना किसी नतीजे के खत्म होता है, तो मौजूदा सीजन के नियमों के अनुसार दोनों फाइनलिस्ट के बीच गोल्ड मेडल शेयर किया जाएगा.

भारत : श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, विपराज निगम, यश ठाकुर, अर्शदीप सिंह.

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान (कप्तान), साइम अयूब, माज सदाकत, उस्मान खान, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, मोहम्मद वसीम, अहमद दानियाल, सुफियान मोकिम, अबरार अहमद, आकिफ जावेद, अली रजा, साद मसूद, हैदर अली.

ये भी पढ़ें-  IND vs PAK Final: बुमराह बनाम फरहान से लेकर अभिषेक VS साइम तक... गोल्ड के लिए इन धुरंधरों की टक्कर पर टिकी नजर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com