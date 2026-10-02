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Asian Games Day 13: आज हॉकी फाइनल में भारत बनाम चीन की टक्कर, लवलीना समेत 3 बॉक्सर गोल्ड के लिए लड़ेंगे

एशियन गेम्स 2026 के 13वें दिन भारतीय महिला हॉकी टीम फाइनल में चीन का सामना करेगी और उनका लक्ष्य जीत हासिल करके LA ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना होगा. बॉक्सिंग में तीन गोल्ड मेडल के मुकाबले होंगे.

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Asian Games Day 13: आज हॉकी फाइनल में भारत बनाम चीन की टक्कर, लवलीना समेत 3 बॉक्सर गोल्ड के लिए लड़ेंगे
एशियन गेम्स 2026
IANS

एशियन गेम्स 2026 के 13वें दिन भारतीय एथलीट्स अपनी मेडल टैली में और मेडल जोड़ने की कोशिश करेंगे. रिकर्व तीरंदाज अपनी-अपनी टीम के सेमीफाइनल में हिस्सा लेंगे. धीरज बोम्मादेवरा पर नजर रखें क्योंकि वह शानदार फ़ॉर्म में हैं और पुरुषों की टीम और मिक्स्ड टीम इवेंट, दोनों में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे. भारतीय महिला हॉकी टीम हाल के समय के अपने सबसे बड़े मैचों में से एक खेलेगी. वे फाइनल में चीन का सामना करेंगी और उनका लक्ष्य जीत हासिल करके LA ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना होगा. बॉक्सिंग में तीन गोल्ड मेडल के मुकाबले होंगे, जिनमें लवलीना बोरगोहेन, अंकुश पंघाल और परवीन अपने-अपने फाइनल में हिस्सा लेंगी. रेसलिंग, कैनो स्लैलम और सेपकटकराव में भी मेडल जीतने के मौके होंगे.

एशियन गेम्स में 2 अक्टूबर के लिए भारत का शेड्यूल

तीरंदाजी:

  • सुबह 5:55 बजे से - रिकर्व महिला टीम सेमीफ़ाइनल - भारत (कुमकुम मोहोड़, अंकिता भक्त, कीर्ति) बनाम चीन
  • सुबह 6:25 बजे से - रिकर्व महिला टीम पदक मैच - भारत
  • सुबह 8:20 बजे - रिकर्व मिक्स्ड टीम सेमीफाइनल - भारत (धीरज बोम्मादेवरा और कुमकुम मोहद) बनाम जापान
  • सुबह 8:50 बजे से - रिकर्व मिक्स्ड टीम मेडल मैच - भारत
  • सुबह 10:30 बजे - रिकर्व पुरुष टीम सेमीफ़ाइनल - भारत (धीरज बोम्मदेवरा, नीरज चौहान और यशदीप भोगे) बनाम ईरान
  • सुबह 11:25 बजे से - रिकर्व पुरुष टीम पदक मैच - भारत

मुक्केबाजी:

  • सुबह 10 बजे - महिला 75 किग्रा फ़ाइनल - लवलीना बोरगोहेन बनाम बाओ ज़ियि (चीन)
  • दोपहर 2:15 बजे - महिला 65 किलोग्राम फाइनल - परवीन हुडा बनाम निएन-चिन चेन (ताइपे)
  • दोपहर 2:45 बजे - पुरुषों का 80 किलोग्राम वर्ग का फाइनल - अंकुश पंघाल बनाम मिनसेओंग किम (दक्षिण कोरिया)

कैनो स्लैलम:

  • सुबह 7:30 बजे - महिला कयाक क्रॉस व्यक्तिगत स्पर्धा - शिखा चौहान
  • सुबह 8 बजे - पुरुष कयाक क्रॉस व्यक्तिगत - हितेश केवट, प्रद्युम्न सिंह राठौड़
  • सुबह 10 बजे से - महिला कयाक क्रॉस क्वार्टर फाइनल - शिखा चौहान (एसटीक्यू)


साइकिलिंग:

  • सुबह 6:30 बजे - महिला ओमनीम स्क्रैच रेस 1/4 - हर्षिता जाखर
  • सुबह 7 बजे - पुरुषों की कीरिन स्पर्धा का पहला दौर - रोनाल्डो सिंह लैतोनजाम, डेविड बेकहम एल्काटोचोंगो
  • सुबह 7:27 बजे - महिला ओमनीम टेम्पो रेस 2/4 - हर्षिता जाखर सुबह 7:45 बजे - पुरुषों की केइरिन रिपेचेज हीट - रोनाल्डो सिंह लैतोनजाम (एसटीक्यू), डेविड बेकहम एल्काटोचोंगो (योग्यता के अधीन)
  • सुबह 11:39 बजे - पुरुष केइरिन सेमीफ़ाइनल - रोनाल्डो सिंह लैटोनजाम (एसटीक्यू), डेविड बेकहम एल्काटोचोंगो (क्वालीफिकेशन के आधार पर)
  • सुबह 11:55 बजे - महिला ओमनीम एलिमिनेशन रेस 3/4 - हर्षिता जाखर
  • दोपहर 12:16 बजे - पुरुष मैडिसन फ़ाइनल - भारत (हर्षवीर सिंह सेखों और विश्वजीत सिंह)

गोल्फ:

  • सुबह 3:00 बजे - महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले राउंड 3 - प्रणवी उर्स, दीक्षा डागर, अदिति अशोक
  • सुबह 3:00 बजे - महिला टीम राउंड 3 - भारत
  • सुबह 7:10 बजे - पुरुष व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले राउंड 3 - वीर अहलावत, सप्तक तलवार, युवराज संधू
  • सुबह 7:10 बजे - पुरुष टीम राउंड 3 - भारत

हॉकी:

  • दोपहर 3:30 बजे - महिला फाइनल - भारत बनाम चीन रग्बी सेवेन्स:
  • सुबह 8:50 बजे - महिला पूल ई - भारत बनाम मलेशिया नाव चलाना:
  • सुबह 9:40 बजे - गर्ल्स डिंगी ओपनिंग सीरीज़ रेस 7 - माही वर्मा

सेपकटकरा:

  • सुबह 5:30 बजे - महिला वर्ग, समूह ए - भारत (प्रिया देवी एलंगबम, शिल्पा एलंगबम, मालेमंगनबी युम्नाम, चाओबा देवी ओइनम, सेइख्रिएनो टेपा, माईपाक देवी अयेकपम) बनाम थाईलैंड ताइक्वांडो:
  • सुबह 6:20 बजे - मिश्रित व्यक्तिगत वर्चुअल ताइक्वांडो, राउंड ऑफ़ 16 - कशिश मलिक बनाम सिउ वाई लैम (हांगकांग, चीन)

वॉलीबॉल:

  • सुबह 6:30 बजे - पुरुष टीम (5वें से 8वें स्थान तक का वर्ग) - भारत बनाम दक्षिण कोरिया

कुश्ती:

  • सुबह 7:08 बजे - महिला कुश्ती 50 किलो वर्ग - दिपांशी बनाम युई सुसाकी
  • सुबह 7:25 बजे - पुरुषों की फ्रीस्टाइल 125 किलोग्राम वर्ग - रजत रुहाल बनाम येदिगे कसीमबेकल
  • सुबह 7:32 बजे - महिला कुश्ती 76 किलोग्राम वर्ग - प्रिया बनाम ऐपेरी मेडेट किज़ी
  • सुबह 8:02 बजे - पुरुषों की फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग - सुजीत बनाम सैयद उमर जजई

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