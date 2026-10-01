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जहर के दो इंजेक्शन लगाने पर भी तेज खर्राटे लेती रही किलर लेडी, अब गवर्नर ने मौत की सजा पर उठाया बड़ा कदम

साल 1995 में 18 साल की उम्र में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक क्लासमेट का कत्ल करने वाली पाइक अब अधेड़ महिला हो चुकी है. सजा के तौर पर जब उसे जहरीला इंजेक्शन दिया गया तो वो बच गई. फिर दोबारा इंजेक्शन दिया गया, मगर फिर वो बच गई.

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जहर के दो इंजेक्शन लगाने पर भी तेज खर्राटे लेती रही किलर लेडी, अब गवर्नर ने मौत की सजा पर उठाया बड़ा कदम
क्रिस्टा पाइक के वकीलों ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को उठाया है.
  • टेनेसी राज्य में महिला क्रिस्टा पाइक को मौत की सजा देने की कोशिश जहर के दो इंजेक्शन से नाकाम रही
  • गवर्नर बिल ली ने राज्य में सभी तरह की मौत की सजा पर रोक लगा दी और स्वतंत्र जांच का आदेश दिया
  • पाइक ने 1995 में 19 वर्षीय क्लासमेट को बेरहमी से मारने का अपराध स्वीकार किया था और मानसिक बीमारी भी पाई गई
क्या क्रिस्टा पाइक को दोबारा मौत की सजा दी जाएगी?

अमेरिका में एक अजीब घटना हुई है. यहां के एक राज्य में महिला को सजा के तौर पर जहर के दो इंजेक्शन दिए गए. मगर, वो मरी नहीं. वो खर्राटे लेती रही. टेनेसी के गवर्नर ने गुरुवार को कहा कि यह बहुत परेशान करने वाली बात है कि उनके राज्य में मौत की सजा पाए एक कैदी को मारने की कोशिश नाकाम रही. कैदी को जानलेवा दवा की दो डोज दी गई थी, जिससे उसे तुरंत मर जाना चाहिए था, लेकिन वह 40 मिनट बाद भी जिंदा थी और खर्राटे ले रही थी.

गवर्नर बिल ली ने राज्य में साल के आखिर तक सभी तरह की फांसी या मौत की सजा पर रोक लगा दी है. उन्होंने नैशविल के एग्जीक्यूशन चैंबर में बुधवार रात क्रिस्टा पाइक को मौत की सजा देने की नाकाम कोशिश के बाद मामले की स्वतंत्र जांच के आदेश भी दिए हैं. पाइक को हत्या का दोषी ठहराया गया था. गुरुवार सुबह पत्रकारों से बात करते हुए ली ने कहा कि पेंटोबार्बिटल की दो डोज लेने के बाद भी जिंदा बची पाइक को एक अलग मेडिकल सेंटर ले जाया गया था.

ली ने कहा, "यह एक दुखद घटना है. कोई भी नहीं चाहता था कि कल रात जो हुआ, वह हो. ऐसा नहीं होना चाहिए था. यह सबसे मुश्किल हालात हैं, क्योंकि मामला उस सजा से जुड़ा है, जिसे राज्य को पूरा करना चाहिए था. यह एक दुखद घटना है और यह बात बहुत परेशान करने वाली है कि इस राज्य में ऐसा हुआ. यहां के लोग इससे बेहतर के हकदार हैं.”  उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अभी तक पाइक या उस लड़की के परिवार से बात नहीं की है, जिसकी हत्या उसने 1995 में की थी. 

सजा पाने वाली 200 साल में पहली महिला

एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, 'डेथ पेनल्टी इंफॉर्मेशन सेंटर' की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रॉबिन माहेर ने फांसी देने की इस नाकाम कोशिश को “अनोखी और बेमिसाल” घटना बताया. उन्होंने कहा कि उनका ग्रुप ऐसे सात और लोगों के बारे में जानता है, जो फांसी के दौरान जानलेवा इंजेक्शन देने के लिए नस न ढूंढ पाने की वजह से बच गए थे, लेकिन दवाएं देने के बाद कोई भी जीवित नहीं बचा था. मई में, टेनेसी के अधिकारियों ने एक और दोषी हत्यारे टोनी कैरुथर्स को जानलेवा इंजेक्शन देने की प्रक्रिया रोक दी थी, क्योंकि वे एक घंटे से ज्यादा समय तक उसकी बांह में नस (इंट्रावेनस लाइन) नहीं ढूंढ पाए थे.50 साल की पाइक, जिसे 1994 में अपनी ही उम्र की एक लड़की (क्लासमेट) की बेरहमी से हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, 200 से ज्यादा सालों में टेनेसी में फांसी पाने वाली पहली महिला बनने वाली थी.

क्या किया था पाइक ने

पाइक और उसके बॉयफ्रेंड टैडारिल शिप की उम्र क्रमशः 18 और 17 साल थी, जब उन्होंने एक और महिला दोस्त के साथ मिलकर जनवरी 1995 में नॉक्सविले जॉब कॉर्प्स में अपनी क्लासमेट 19 साल की कोलीन स्लेमर को बॉक्स-कटर और पत्थर से बुरी तरह प्रताड़ित किया और मार डाला. इस मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा, क्योंकि इसमें शामिल लोगों की उम्र कम थी और हत्या बहुत बेरहमी से की गई थी. शिप ने पीड़िता की छाती पर पेंटाग्राम (एक तरह का तारा) उकेरा था और बाद में पाइक ने एक दोस्त को उसकी खोपड़ी का एक टुकड़ा दिखाया था. पाइक ने कभी हत्या करने से इनकार नहीं किया, और बाद में उसे मानसिक बीमारी होने का पता चला.

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