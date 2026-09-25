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एथलेटिक्स में कुछ देर बाद फाइनल में भारत के 4 बड़े मुकाबले, चंद घंटे बनेंगे टर्निंग प्वाइंट? सभी की नजरें गुलवीर सिंह पर

आज एशियन खेलों में दो घंटे का समय विशेष भारत के अभियान में बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकता है. अगर यहां भारत कुछ कमाल करने में सफल रहा, तो इससे पदकों के गणित पर गहरा और बड़ा असर पड़ेगा

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एथलेटिक्स में कुछ देर बाद फाइनल में भारत के 4 बड़े मुकाबले, चंद घंटे बनेंगे टर्निंग प्वाइंट? सभी की नजरें गुलवीर सिंह पर
भारतीय एथलीट गुरवीर सिंह

जापान में खेले जा रहे एशियन गेम्स में अब से अगले कुछ घंटे भारत के अभियान के लिए बहुत ही अहम होने जा रहे हैं. ये वो घंटे हैं, पूरे अभियान के लिए बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकते हैं. और करोड़ों खेलप्रेमियों की नजरें इन अगले कुछ घंटों पर लगी हुई हैं. चलिए बारी-बारी से जान लीजिए कि ये शुरू हो चुके इस उम्मीदों के टर्निंग प्वाइंट में कौनन-कौन से खेल हैं. और इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी कौन हैं. 

टाइम           खेल 

3:35          शॉटपुट

4:33         पोल वॉल्ट

5.02         10,000 मी. रेस

5:10          हैमर थ्रो

शॉटपुट में कौन बनेगा चैंपियन?

मनप्रीत कौर भारत की अनुभवी और दिग्गज महिला शॉट पुट खिलाड़ी हैं जिन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल में अपना वर्चस्व कायम रखा है. एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों सहित कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी मनप्रीत के नाम शॉट पुट में कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज हैं. अत्यधिक दबाव और प्रतिस्पर्धा के बीच भी उनका अनुभव भारतीय दल के लिए हमेशा अहम रहा है, और घरेलू व एशियाई सर्किट में उन्होंने कई पदक जीते हैं. तकनीकी रूप से मजबूत मनप्रीत ने अपनी ताकत और वापसी करने की क्षमता से खुद को भारतीय एथलेटिक्स टीम की एक मजबूत कड़ी के रूप में स्थापित किया है.

वहीं, शॉटपुट में ही कृष्णा जयशंकर मेनन भारत की उभरती हुई और प्रतिभाशाली महिला शॉट पुट खिलाड़ी हैं. चेन्नई से ताल्लुक रखने वाली कृष्णा ने इंडोर सर्किट में 17 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा था और अमेरिकी एनसीएए सर्किट में भी सफलता हासिल की है. मौजूदा सत्र में उन्होंने लगातार 17 मीटर से अधिक के थ्रो किए हैं और सीनियर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह उनका एक बड़ा मुकाबला है. उनकी फिटनेस और लंबाई उन्हें थ्रोइंग सर्कल में एक अतिरिक्त लाभ देती है तथा अनुभवी मनप्रीत कौर के साथ उनकी मौजूदगी भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूत करती है.

पोलवॉल्ट में आएगा पदक?

सिंधुश्री गणेश भारत की स्टार महिला पोल वॉल्ट खिलाड़ी हैं जो कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले से ताल्लुक रखती हैं। शुरुआती दिनों में 400 मीटर की धावक रहीं सिंधुश्री ने कोच के सुझाव पर पोल वॉल्ट को अपनाया और आर्थिक तंगी का सामना करते हुए राष्ट्रीय अंतर-राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए एशियाई खेलों के लिए क्वालीफाई किया। एक समय उधार के पोल की मदद से राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाली सिंधुश्री आज 4.25 मीटर या उससे अधिक की छलांग लगाने वाली चुनिंदा भारतीय एथलीटों में शामिल हैं। उनकी यह सफलता देश की उन तमाम युवा लड़कियों के लिए एक बड़ी मिसाल है जो संसाधन न होने पर भी बड़े सपने देखती हैं

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