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कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए सज रहा अहमदाबाद, 5 फाइव-स्टार होटल से लेकर रिवरफ्रंट तक बड़ा प्लान

अहमदाबाद 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है. इसी के चलते शहर में कई फाइव-स्टार लग्जरी होटल और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो शहर की नई पहचान बना रहे हैं.

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कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए सज रहा अहमदाबाद, 5 फाइव-स्टार होटल से लेकर रिवरफ्रंट तक बड़ा प्लान
Ahmedabad Infrastructure
IANS

अहमदाबाद 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG) की मेजबानी करने और राज्य 2036 में ओलंपिक गेम्स के आयोजन की तैयारी कर रहा है. इसी के चलते शहर में कई फाइव-स्टार लग्जरी होटल और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो शहर की नई पहचान बना रहे हैं. CWG गेम्स के 100वें एडिशन के दौरान दुनिया भर से आने वाली स्पोर्ट्स टीमों और लाखों मेहमानों के स्वागत के लिए शहर में कई लग्ज़री होटल और बहुमंजिला इमारतें तैयार की जा रही हैं.

कई होटल और होमस्टे बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खास ध्यान दिया जा रहा है और शहर के नज़ारों को भी बेहतर बनाया जा रहा है. अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अनुसार, अकेले 2025 में ही लगभग नौ होटलों को मंज़ूरी दी गई थी और उनका निर्माण कार्य चल रहा है. इस साल चार और होटलों के निर्माण को मंज़ूरी दी गई.

पांच नए फाइव-स्टार होटल प्रोजेक्ट्स

सिंधु भवन रोड पर पांच नए फाइव-स्टार होटल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिनमें से तीन का निर्माण पहले से ही चल रहा है. साबरमती नदी के पश्चिमी किनारे पर 200-300 कमरों वाला 16-मंज़िला फाइव-स्टार होटल और साथ ही एक कन्वेंशन और एग्ज़िबिशन सेंटर बनाने की योजना भी है.

अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर बंछानिधि पानी ने आईएएनएस से ​​बात करते हुए कहा, 'हमने 2025 में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्षेत्र में लगभग नौ होटलों को मंजूरी दी थी और उनका निर्माण कार्य अभी चल रहा है. 2026 में चार और होटलों को मंज़ूरी दी गई और उन पर भी निर्माण कार्य चल रहा है. अहमदाबाद शहर में कई जगहों पर बड़ी संख्या में होटल बनाए जा रहे हैं.'

अहमदाबाद होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र सोमानी ने कहा, '2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां चल रही हैं. हम पूरे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स का विकास देख रहे हैं. सिंधु भवन रोड के पास तीन होटलों का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है, और दो-तीन और होटलों की योजनाएं मंजूरी के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सौंपी गई हैं. इन पर जल्द ही काम शुरू होने वाला है. रिवरफ्रंट पर एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर और एक बड़ा फाइव-स्टार होटल बनाया जा रहा है, साथ ही एयरपोर्ट के पास एक-दो नए होटल भी बन रहे हैं.'

होटलों के अलावा, सड़कों, पुलों, पानी की सप्लाई, ड्रेनेज, रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है. खास बात यह है कि अहमदाबाद 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला है. चूंकि केंद्र सरकार 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाने की योजना बना रही है, इसलिए अहमदाबाद में विकास की रफ्तार इसे इस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट के लिए असल में पहली पसंद बना सकती है.

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