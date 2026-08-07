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रामबाग पैलेस में BRICS देशों के उद्योग मंत्रियों के लिए खास डिनर, सीएम भजनलाल ने किया स्वागत

जयपुर में BRICS देशों के उद्योग मंत्रियों की बैठक के बाद रामबाग पैलेस में रात्रिभोज (डिनर) आयोजित किया गया है. जिसमें पीयूष गोयष, राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत अन्य देशों के उद्योग मंत्री शामिल हुए.

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रामबाग पैलेस में BRICS देशों के उद्योग मंत्रियों के लिए खास डिनर, सीएम भजनलाल ने किया स्वागत
रामबाग पैलेस में BRICS देशों के उद्योग मंत्रियों के लिए खास डिनर

जयपुर में गुरुवार को ब्रिक्स 2026 (BRICS) देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई. इसमें सदस्य देशों ने औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने और नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक संयुक्त घोषणा को अपनाया. बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सदस्य देशों के बीच औद्योगिक सहयोग और आर्थिक साझेदारी के भविष्य पर व्यापक चर्चा हुई. पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता के दौरान जयपुर में आयोजित ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए मुझे खुशी हुई.

'सहयोग, आपसी विश्वास बेहद महत्वपूर्ण'

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने ब्रिक्स देशों के बीच औद्योगिक साझेदारी को और गहरा करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि समावेशी औद्योगिक भविष्य के निर्माण के लिए सहयोग, नवाचार और आपसी विश्वास बेहद महत्वपूर्ण हैं. बैठक की प्रमुख उपलब्धि सदस्य देशों द्वारा संयुक्त घोषणा को अपनाना रही, जो केवल संवाद तक सीमित रहने के बजाय व्यावहारिक सहयोगात्मक कदम उठाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है. 

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बैठक के दौरान सहभागी देशों ने अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और नीतिगत दृष्टिकोण साझा किए. सभी देशों ने डिजिटल परिवर्तन को गति देने, मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और साझा विकास संबंधी चुनौतियों का मिलकर सामना करने पर सहमति व्यक्त की. 

रामबाग पैलेस में मेहमानों के लिए डिनर

बैठक के बाद रामबाग पैलेस में रात्रिभोज आयोजित हुआ, जिसमें अलग-अलग देशों से आए नेता शामिल हुए हैं. रात्रिभोज में विदेशी गणमान्य को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वागत किया. रामबाग पैलेस में आयोजित इस डिनर में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और केंद्र सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद समेत अन्य लोग शामिल हुए. 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस स्पेशल डिनर से जुड़े तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर कीं. सीएम भजनलाल ने कहा कि वैश्विक मंच पर राजस्थान की उभरती औद्योगिक पहचान और निवेश की असीम संभावनाओं को साझा करने का यह एक उत्कृष्ट अवसर है. मुझे पूरा विश्वास है कि संवाद, सहयोग और साझा प्रगति की भावना से परिपूर्ण यह सम्मेलन वैश्विक औद्योगिक सहयोग को नई दिशा प्रदान करेगा. भारत और ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक एवं औद्योगिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा.

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