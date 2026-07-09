राजस्थान में 2 दिन मानसून मेहरबान, भारी बारिश का अलर्ट; जयपुर, अजमेर, कोटा में कब से बदलेगा मौसम

Rajasthan Weather: राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम की एंट्री हो चुकी है. 02 जुलाई को राजस्थान में एंट्री करने वाले मानसून ने गुरुवार (09 जुलाई) को पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है. सबसे आखिर में मानसून बीकानेर और श्रीगंगानगर में पहुंचा. इन जिलों में जमकर बारिश हुई. अजमेर के केकड़ी में एक घंटे तक हुई बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हो गया. अब मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण बृहस्पतिवार को राजस्थान में कई जगह भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. भरतपुर संभाग में आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि जयपुर और कोटा संभाग में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है.
राजस्थान में कई जगह भारी बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक, औसत से एक दिन की देरी के साथ गुरुवार को पश्चिमी राजस्थान के बाकी हिस्सों में मानसून आगे बढ़कर पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है. इस बीच, बृहस्पतिवार सुबह तक, बीते चौबीस घंटे में राज्य में बारिश का दौर जारी रहा और कई जगह भारी बारिश हुई. चित्तौड़गढ़ के बड़ेसर व निंबाहेड़ा और भरतपुर के बयाना में नौ-नौ सेंटीमीटर बारिश हुई. इसके अलावा दौसा, बारां, भीलवाड़ा व अजमेर जिले में अनेक जगह तीन से छह सेंटीमीटर बारिश हुई.
2 दिन कई इलाकों में बारिश का अलर्ट
वेल मार्क लो प्रेशर एरिया (WML) आज दक्षिणी पश्चिमी यूपी के ऊपर बना हुआ है और अगले 24 घंटों में धीरे-धीरे इसके रिकवर होकर उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है. जयपुर मौसम केंद्र के दैनिक बुलेटिन में कहा गया कि 9-10 जुलाई को भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने व भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है.
कब कमजोर होगा मानसून?
मौसम विभाग ने बताया कि 10 जुलाई यानी गुरुवार को पूर्वी राजस्थान के 9 जिलों में मेघवर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. जिन जिलों में बारिश का अलर्ट है, उनमें अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और सवाई माधोपुर है. वहीं, 10-11 जुलाई से आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य में कमजोर मानसून परिस्थितियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है. इस दौरान अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने व केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है.
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