उससे पीछा नहीं छूट रहा... पुलिस की छापेमारी के बाद फूट-फूटकर रोने लगे गैंगस्टर रोहित गोदारा के पिता

राजस्थान में कई अपराधियों के घरों पर पुलिस ने अचानक छापेमारी की, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के घर पर भी पुलिस ने दबिश दी. बताया गया कि इन गैंगस्टर्स की चल-अचल संपत्तियों की जांच की जा रही है और पुलिस इनके पूरे नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश कर रही है. गैंगस्टर रोहित गोदारा के घर से पुलिस को 21 बीघा जमीन के कागजात मिले और बाकी चीजें भी खंगाली गईं. इस दौरान गोदारा के बुजुर्ग पिता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि वो इस सबसे परेशान हो चुके हैं.

पिता ने सुनाया अपना दर्द

गैंगस्टर रोहित गोदारा पर बीकानेर पुलिस ने एक लाख और एनडीपीएस ने पांच लाख का इनाम रखा है. पुलिस ने गोदारा के घर में घुसकर तलाशी ली तो इस दौरान भावुक दृश्य भी नजर आया. गोदारा के 80 वर्षीय पिता दबिश के बाद फूट-फूट कर रो पड़े. रोते हुए उन्होंने कहा कि 'मैं बूढ़ा हो गया हूं रोज कभी जयपुर, कभी गंगानगर, कभी बीकानेर, तो कभी कहीं और की पुलिस दरवाजे पर आ खड़ी होती है. इसी परेशानी के चलते उसकी मां और भाई गुजरात चले गए. मैंने रोहित को 15 साल पहले ही बेदखल कर दिया था, पर आज तक उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे. हमारे पास न हथियार हैं, न कोई गलत चीज़, फिर भी बार-बार हमें परेशान किया जाता है.'

खुलेआम फायरिंग से दहशत में लोग

पिता की पीड़ा ने इस पूरे ऑपरेशन का एक मानवीय पहलू सामने रख दिया, जहां अपराध का बोझ परिवार पर भी भारी पड़ता है. इसी बीच बीकानेर शहर में खौफनाक वारदात ने दहशत को और गहरा कर दिया. बीकानेर के सुखदेव चायल के घर पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. गोलियों की गूंज से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. यह वही समय था जब पुलिस ने हाल ही में अवैध हथियार बरामद किए थे और आशंका जताई जा रही थी कि गैंगस्टर्स किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं.

घटना की सूचना मिलते ही एफएसएल टीम और एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी मौके पर पहुंचे. एसपी कावेन्द्र सिंह सागर ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिनमें दो हमलावर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं. पुलिस अब उनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए सक्रिय रूप से जुटी हुई है.