धुरंधर के शोर में चुपचाप आई 74 वर्षीय सुपरस्टार की फिल्म, कमा गई बजट से कई गुना, बॉक्स ऑफिस पर लगाई दहाड़

Kalamkaval Box Office Collection Day 13: 5 दिसंबर बॉक्स ऑफिस पर वो दिन था जब रणवीर सिंह की धुरंधर का तूफान बॉक्स ऑफिस पर आया, जिसने 13 दिन में हर दिन एक ना एक रिकॉर्ड कमाई के साथ तोड़ा. लेकिन इस शोर के बीच साउथ की एक फिल्म रिलीज हुई, जिसने ना सिर्फ पहले वीकेंड पर अपनी बजट की कमाई वसूल ली बल्कि बजट के दो गुना से ज्यादा कमाई कर अपना नाम बॉक्स ऑफिस की सुपरहिट फिल्मों में चुपचाप लिख दिया. हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म में हीरो एक 74 वर्षीय सुपरस्टार हैं, जिन्हें फैंस ममूटी के नाम से जानते हैं. नहीं पहचाना हम बात कर रहे हैं फिल्म कलमकवल की, जो 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों की बात करें तो 13वें दिन ममूटी की कलमकवल ने 61 लाख का कलेक्शन किया है, जिसके साथ भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 34.26 करोड़ हो गया है. वहीं वर्ल्डवाइड कमाई 76.5 करोड़ पहुंच गया है. जबकि फिल्म का बजट केवल 29 करोड़ का है, जिसने पहले वीकेंड पर अच्छी कमाई हासिल कर ली थी.

कलमकवल की 12 दिन की कमाई



12 दिन की कमाई पर नजर डालें तो पहले दिन 5 करोड़ की ओपनिंग के बाद दूसरे दिन 5.5 करोड़ का कलेक्शन और तीसरे दिन 5.85 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है. चौथे दिन 2.9 करोड़, पांचवे दिन 2.8 करोड़, छठे दिन 2.1 करोड़, सातवें दिन 2 करोड़, आठवे दिन 1.65 करोड़, नौंवे दिन 2.1 करोड़, 10वें दिन 2.15 करोड़, 11वें दिन 75 लाख, 12वें दिन 70 लाख की कमाई फिल्म ने हासिल की है.

धुरंधर ने की 13 दिनों में इतनी कमाई

बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही धुरंधर की बात करें तो 250 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 437.25 करोड़ का कलेक्शन भारत में किया है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 664.5 करोड़ का है. इसके चलते धुरंधर ने बजट से ज्यादा की कमाई अपने नाम की है.

कलमकवल की बात करें तो ममूटी की फिल्म को जितिन के जोसे ने डायरेक्ट किया है. क्राइम थ्रिलर मूवी में विनयकन, गिबिन गोपीनाथ, राजिशा विजयन अहम रोल में नजर आ रहे हैं.