कबड्डी के खिलाड़ियों की कत्लगाह क्यों बन रहा है पंजाब, जग्गू भगवानपुरिया से लॉरेंस बिश्नोई तक क्यों खेलते हैं 'कबड्डी'

पंजाब पुलिस के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने बुधवार सुबह हरपिंदर नाम के एक अपराधी को मार गिराया. इस मुठभेड़ में दजो पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं. मुठभेड़ में मारे गए हरपिंदर का नाम कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर कुंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की हत्या में आया था. राणा बलाचौरिया की 15 दिसंबर की शाम मोहाली के सोहाना में एक टूर्नामेंट के दौरान हत्या कर दी गई थी. माना जा रहा है कि बलाचौरिया की हत्या कबड्डी पर कब्जे और दबदबा बनाने की नीयत से की गई.

राणा बलाचौरिया की हत्या

शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर) जिले के बलाचौर के चनकोया गांव निवासी 30 साल के राणा कबड्डी प्रमोटर बनने से पहले खुद एक कबड्डी खिलाड़ी थे. वो युवाओं को नशे से दूर रहने और खेल अपनाने की सलाह देते रहते थे. उन्होंने 'शकरपुरिया' नाम से एक टीम बनाई थी. इससे वो पंजाब में अलग-अलग खेल प्रतियोगिताओं में ले गए.राणा की हत्या पंजाब में कबड्डी के खेल में फैले खौफ की सबसे नई कड़ी है. कबड्डी अब खेल से अधिक खौफ और दबदबा पैदा करने का साधन बनकर रह गया है. हालात यह है कि 2020 से अब तक 10 से अधिक कबड्डी खिलाड़ियों और प्रमोटरों की हत्या पंजाब में हो चुकी है.

पंजाब में कबड्डी खिलाड़ियों और प्रमोटरों की हत्या कोई नई बात नहीं है. इससे पहले नवंबर में लुधियाना जिले के समराला ब्लॉक में कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर सिंह की हत्या कर दी गई थी.उनकी हत्‍या की जिम्‍मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी. दरअसल कबड्डी के खेल में आ रहे पैसे की वजह से इस खेल पर अब गैंगेस्टरों की नजर है. कबड्डी के खेल में लॉरेंस बिश्ननोई गैंग के साथ-साथ जग्गू भगवानपुरिया, लक्की पटियाल, गोल्डी बराड़, कौशल गैंग जैसे गैंग सक्रिय हैं. ये गैंग अपना दबदबा बनाए रखने के लिए किसी की जान लेने से भी नहीं चूकते हैं. इसमें सट्टेबाजी का भी तड़का लगता है. इससे पैसा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है. ट

कबड्डी में गैंगेस्टर का तड़का

कबड्डी के खेल में सबसे पहले गैंगेस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने इंट्री मारी थी. पंजाब के गुरदासपुर जिले के भगवानपुर गांव का निवासी जग्गू भी कभी कबड्डी का एक बेहतरीन खिलाड़ी था, लेकिन उसकी किस्मत में गैंगेस्टर बनना लिखा था. इसलिए वह अपराध की दुनिया में चला आया. वह 2015 से वह जेल में बंद है. उसके खिलाफ हत्या, लूट, जबरन वसूली, अवैध हथियारों की सप्लाई और ड्रग्स की तस्करी के 130 से अधिक मामले दर्ज हैं. उसे 'वसूली किंग' के नाम से भी जाना जाता है. उसका सिक्क पंजाब से लेकर कनाडा तक चलता है. उसके दुश्मनों की संख्या इतनी अधिक है कि उन्होंने जग्गू की मां हरजीत कौर की इस साल जून में गोली मारकर हत्या कर दी थी. यह जग्गू का प्रभाव ही था कि मां के मारे जाने के बाद उनके नाम पर अमेरिका और कनाडा में कबड्डी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया. लेकिन कई गैंगेस्टरों ने उसे धमकी देकर बंद करवा दिया.

पंजाब और दुनिया के दूसरे देशों में होने वाले कबड्डी के टूर्नामेंट में सैकड़ों करोड़ रुपये का बारा-न्यारा होता है. दुनिया के अलग-अलग देशों में रहने वाले एनआरआई इन प्रतियोगिताओं में बड़े पैमाने पर पैसा लगाते हैं. ये गैंगस्टर नए-एन कबड्डी क्लब बनवाते हैं या पहले से मौजूद क्लबों में ही हिस्सेदारी लेते हैं. इसके साथ ही वो खिलाड़ियों पर दबाव डालते हैं कि वो उनके पसंदीदा क्लबों से खेलें. बात न मानने पर खिलाड़ियों और प्रमोटरों की हत्या इन गैंगेस्टरों के लिए बड़ी आसान बात है. कपूरथला में 2020 में हुई अरविंदरजीत सिंह पड्डा और जलंधर के शाहकोट में संदीप नंगल अंबिया की हत्या इस कड़ी की शुरूआत थी.

क्या पुलिस करती है अनदेखी

इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात है पुलिस की अनदेखी. पुलिस कभी भी कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या को सिरियसली नहीं लेती है. ऐसा नहीं है कि कबड्डी से जुड़े लोग गैंगेस्टरों की करतूत से पुलिस को अवगत नहीं कराते हैं. कबड्डी की दुनिया में जग्गू भगवानपुरिया का दखल शुरू होते ही कबड्डी के कर्ता-धर्ताओं ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी. इसकी जांच एसएसपी स्तर के अधिकारी ने की थी. लेकिन कोई कार्रवाई न होने से उसका हौसला बढ़ता रहा.उसकी देखा-देखी दूसरे गैंगेस्टकर भी इस गेम में शामिल हो गए

