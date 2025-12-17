विज्ञापन
Rajasthan: 1.25 लाख में परीक्षा देने पहुंचा डमी अभ्यर्थी, बायोमेट्रिक जांच में खुल गया राज; रेलवे परीक्षा में फर्जीवाड़ा

राजस्थान के जयपुर में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है. जिसमें पुलिस ने डमी उम्मीदवार को पकड़ा जो पैसे लेकर दूसरे की जगह परीक्षा देने आया था. रिपोर्ट- विश्वास शर्मा

दोनों आरोपी.

Rajasthan News: राजस्थान में जयपुर पुलिस ने रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है. 10 दिसंबर 2025 को सीतापुर इलाके के एक परीक्षा केंद्र पर एक युवक को डमी उम्मीदवार के रूप में पकड़ा गया. यह युवक असली उम्मीदवार अभिषेक मीना के एडमिट कार्ड और दस्तावेजों के साथ परीक्षा देने पहुंचा था.

परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक स्कैन में चेहरे का मिलान न होने से पूरा मामला सामने आ गया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को हिरासत में ले लिया.

दोनों आरोपियों पर कसा शिकंजा

मुख्य आरोपी ऋषभ रंजन उर्फ रिषभ रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके साथ उसके साथी गौतम कुमार उर्फ गोटी को भी पकड़ा गया जो इस साजिश का सरगना निकला.

सांगानेर थाने में दर्ज मामले में परीक्षा अधिनियम 2024 की धारा 3 और 10 के साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 319 और 61(1) के तहत आरोप लगाए गए हैं. ऋषभ रंजन को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. 

परीक्षा पेपर के लिए 1.25 लाख में डील

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि गौतम कुमार उर्फ गोटी पूर्व में कानपुर, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) और जयपुर के कानोता में भी इस प्रकार के फर्जी परीक्षा मामलों में पकड़ा जा चुका है. वह डमी अभ्यर्थी तैयार कर पेपर दिलाने का काम करता है.

मुलजिम गौतम कुमार उर्फ गोटी बिहार और यू.पी. में करीब 10 भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट के रूप में शामिल हो चुका है. वह एक भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट के लिए 30,000 रूपये एडवान्स एवं परीक्षा के बाद 1,25,000 रूपये लेता था. अभियुक्त से परीक्षा हेतु तय की गई राशि 31,250 रूपये बरामद किए गए हैं.

जांच में और खुलासे की उम्मीद

पुलिस अब गौतम से गहन पूछताछ कर रही है कि जयपुर में किन-किन परीक्षाओं में उसने फर्जी उम्मीदवार बिठाए और कौन-कौन लोग इस गिरोह में शामिल हैं. रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 29 नवंबर 2025 से टीसीएस कंपनी द्वारा तीन शिफ्टों में आयोजित हो रही है. यह 90 मिनट की पूरी तरह ऑनलाइन परीक्षा है. 

डीसीपी साउथ राजर्षि राज की अगुवाई में यह ऑपरेशन चलाया गया. पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. यह मामला परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है और उम्मीदवारों को सतर्क रहने की चेतावनी देता है.

