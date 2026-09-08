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वोटर ID नहीं है तो भी राजस्थान निकाय चुनाव में डाल सकेंगे वोट, ये 11 दस्तावेज होंगे मान्य

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान में बुधवार को नगर निकाय चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान होंगे. इसके लिए निर्वाचन आयोग ने वोटर आईडी के अलावा 11 वैकल्पिक दस्तावेज की सूची जारी की है, जिनका आप वोट डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

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वोटर ID नहीं है तो भी राजस्थान निकाय चुनाव में डाल सकेंगे वोट, ये 11 दस्तावेज होंगे मान्य
वोटर ID नहीं है तो भी राजस्थान निकाय चुनाव में डाल सकेंगे वोट, इन 11 दस्तावेज में कोई भी चलेगा
IANS

राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए बुधवार (9 सितंबर) को मतदान होगा. पहले चरण में 162 नगरीय निकायों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे. मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं. मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है. इसके साथ पहचान के लिए फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाना होगा. अगर किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो भी वह मतदान कर सकता है. इसके लिए चुनाव आयोग ने 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज मान्य किए हैं.

जयपुर में 565 मतदान केंद्र पर वोटिंग

पहले चरण में 17 नगर पालिकाओं के 25 वार्ड, 4 नगर परिषदों के 6 वार्ड और एक नगर निगम का एक वार्ड निर्विरोध चुना जा चुका है. इन वार्डों को छोड़कर बाकी सीटों पर मतदान होगा. जयपुर जिले में 18 नगरीय निकायों के लिए 565 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी.

पहले चरण में मतदान वाले प्रमुख नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में चौमूं, शाहपुरा, बाड़मेर, जैसलमेर, तिजारा, खैरथल, भिवाड़ी, करौली, कुचामन सिटी, डीडवाना, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, बूंदी, बारां, जालोर, झुंझुनूं, फतेहपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, सुजानगढ़, चूरू, कोटपूतली, ब्यावर और नागौर शामिल हैं.

वोटर ID नहीं है तो भी राजस्थान निकाय चुनाव में डाल सकेंगे वोट, इन 11 दस्तावेज में कोई भी चलेगा

वोटर ID नहीं है तो भी राजस्थान निकाय चुनाव में डाल सकेंगे वोट, इन 11 दस्तावेज में कोई भी चलेगा
Photo Credit: IANS

वोटर आई के अलावा 11 वैकल्पिक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड

  2. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी मनरेगा कार्ड
  3. बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
  4. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड
  5. ड्राइविंग लाइसेंस
  6. पैन कार्ड
  7. भारतीय पासपोर्ट
  8. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  9. केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी की ओर से जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  10. सांसद या विधानसभा सदस्य को जारी सरकारी पहचान पत्र
  11. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से जारी यूडीआईडी कार्ड में से कोई एक दस्तावेज

मतदान केंद्र पर जाने से पहले मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जरूर जांच लें. साथ ही मतदान केंद्र की जानकारी पहले से कर लें. मतदान के बाद 11 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा. निकाय चुनाव की मतगणना 14 सितंबर को होगी.

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