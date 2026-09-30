अनंत सिंह के बागी तेवर से JDU की बढ़ी परेशानी, अब नेतृत्व के सामने क्या विकल्प हैं?

जेडीयू के पटना स्नातक सीट के उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ पार्टी के ही विधायक अनंत सिंह खुलकर मैदान में आ गए हैं. अनंत सिंह ने नीरज कुमार के बजाय जन सुराज के उम्मीदवार अनुज कुमार सिंह को समर्थन देने का ऐलान किया है. वह उनके नामांकन में भी शामिल होंगे और प्रचार भी सुरु कर दिया है. अब सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है. सवाल यह है कि क्या जेडीयू अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ खड़े हुए विधायक पर कार्रवाई करेगा?

'जल्द निकाला जाएगा समाधान'

अब नजर जेडीयू नेतृत्व पर है. पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि नेतृत्व को पूरे मामले की जानकारी है और उचित समय पर इसका समाधान निकाला जाएगा. यानी अभी पार्टी ने अनंत सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई घोषित नहीं की है.

अनंत सिंह का कहना है कि नीरज कुमार से उनका पुराना विवाद है. उनका आरोप है कि नीरज कुमार पहले भी उनके खिलाफ चुनावी राजनीति करते रहे हैं. अनंत सिंह ने 2019 के AK-47 मामले को लेकर भी नीरज पर गंभीर आरोप लगाया है. उनका दावा है कि उन्हें इस मामले में फंसाने की कोशिश की गई और उनके घर में AK-47 रखवाने की साजिश हुई. अनंत सिंह ने इसी को लेकर नीरज कुमार के नार्को टेस्ट की मांग भी की है. ये अनंत सिंह के आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

नीरज कुमार ने खारिज किए आरोप

नीरज कुमार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है. उनका कहना है कि अगर अनंत सिंह के पास कोई सबूत है तो वह अदालत जाएं. नार्को टेस्ट की मांग पर नीरज ने कहा कि इसका फैसला अदालत करेगी. उन्होंने अपने बचाव में कहा, “मेरा जीवन पारदर्शी रहा है.” नीरज का कहना है कि वह पार्टी के उम्मीदवार हैं और पार्टी के साथ खड़े हैं.

दोनों के बीच विवाद नया नहीं है. पहले भी दोनों नेता एक-दूसरे के राजनीतिक विरोधी रहे हैं. लेकिन इस बार मामला अलग है. नीरज कुमार जेडीयू के आधिकारिक उम्मीदवार हैं और अनंत सिंह उसी पार्टी के विधायक हैं. इसके बावजूद अनंत सिंह खुलकर उनके खिलाफ प्रचार करने जा रहे हैं. यही बात जेडीयू के लिए सबसे बड़ी परेशानी है.

यही इस पूरे विवाद का सबसे अहम हिस्सा है. अगर जेडीयू अनंत सिंह पर कार्रवाई करता है तो यह पार्टी अनुशासन का साफ संदेश होगा. अगर कार्रवाई नहीं होती और अनंत सिंह पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करते हैं तो यह सवाल उठेगा कि पार्टी अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ खुले विरोध को कितना स्वीकार कर रही है.

इस विवाद में अब तीन नाम सबसे अहम हैं- नीरज कुमार, अनंत सिंह और जन सुराज के उम्मीदवार अनुज कुमार सिंह. अनंत सिंह का खुला समर्थन अनुज कुमार सिंह के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. वहीं जेडीयू नीरज कुमार के पक्ष में अपने संगठन को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है.

फिलहाल दोनों नेता अपनी-अपनी बात पर कायम हैं. अनंत सिंह पुराने विवाद और 2019 के मामले को लेकर नीरज पर आरोप लगा रहे हैं. नीरज इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं और सबूत होने पर अदालत जाने की बात कह रहे हैं. बीच में जेडीयू नेतृत्व है, जिसके सामने पार्टी उम्मीदवार को बचाने और अपने ही विधायक के विरोध को संभालने की चुनौती है. अब असली सवाल यही है, क्या जेडीयू अनंत सिंह को समझाकर मामला शांत करेगा या फिर पार्टी अनुशासन तोड़ने के आरोप में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा?

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