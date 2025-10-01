बिस्किट से निकला गुब्बारा, बच्चों के फुलाते ही मच गया हड़कंप, पिता ने तुरंत बुला ली पुलिस

देश की मिट्टी में वतनपरस्ती के जज्बे को कमजोर करने की एक गहरी साज़िश का पर्दाफाश हुआ है. राजस्थान के झालावाड़ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां बच्चों के लिए बेचे जा रहे बिस्किट के पैकेटों के अंदर से आपत्तिजनक सामग्री मिली है, जिसने पूरे इलाके में बवाल खड़ा कर दिया है. पैकेटों में से पाकिस्तानी झंडे और '14 अगस्त जश्ने आज़ादी' (पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस) लिखे गुब्बारे बरामद हुए हैं.

बिस्किट खोला और खुल गई साज़िश की परतें

पूरा मामल झालावाड़ के गंगधार उपखंड स्थित उन्हेल नागेश्वर कस्बे का है. मामला तब सामने आया, जब एक स्थानीय व्यक्ति ने अपने बच्चों के लिए आलोट रोड स्थित प्रहलाद राठौर की किराने की दुकान से बिस्किट खरीदे. घर पर, बच्चों ने पैकेट के साथ निकले एक हरे रंग के गुब्बारे को जैसे ही फुलाया, उस पर पाकिस्तानी झंडा और पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस का जश्न दर्शाने वाले शब्द "14 अगस्त जश्ने आज़ादी" छपे हुए थे. यह देखकर परिवार के होश उड़ गए. उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी पड़ोसियों और स्थानीय पुलिस को दी.

हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा, कार्रवाई की मांग

इस घटना की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई. गुस्साए हिंदू संगठनों ने दुकान के बाहर इकट्ठे होकर नारेबाज़ी की और इस राष्ट्र विरोधी साज़िश के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की. संगठनों का कहना है कि यह सिर्फ एक बिस्किट का मामला नहीं है, बल्कि बच्चों की मासूमियत को निशाना बनाकर देश में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने की खतरनाक कोशिश है.

पुलिस अलर्ट: मध्य प्रदेश तक पहुंची जांच की आंच

सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. संदिग्ध बिस्किटों का पूरा स्टॉक जब्त कर लिया. पुलिस ने दुकानदार प्रहलाद राठौर से पूछताछ की. दुकानदार ने बताया कि यह आपत्तिजनक माल उसे मध्य प्रदेश के आलोट से आने वाले सप्लायर दिलीप पोरवाल ने दिया था. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच का रुख सप्लाई नेटवर्क की ओर मोड़ दिया है. हेड कांस्टेबल गोवर्धन ने बताया कि एक पुलिस टीम तुरंत मध्य प्रदेश के आलोट रवाना हो गई है. पुलिस सप्लायर दिलीप पोरवाल की तलाश कर रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही यह पता चल पाएगा कि इस साज़िश के पीछे कौन-सा गिरोह सक्रिय है.

मैन्युफैक्चरिंग पता हावड़ा, साज़िश के तार उलझे

इस मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. जिन बिस्किटों के पैकेट के साथ ये आपत्तिजनक झंडे और गुब्बारे मिले हैं, उन पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी का पता हावड़ा, पश्चिम बंगाल का छपा हुआ है.

मामला सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं. मसलन, क्या यह एक स्थानीय गलती है या राष्ट्रीय साजिश? बच्चों के उत्पाद में 'पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा' क्यों? हावड़ा से निकला माल एमपी और राजस्थान तक कैसे पहुंचा? पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और सप्लायर की गिरफ्तारी के बाद इस पूरी साज़िश का खुलासा होने की उम्मीद है.



झालावाड़ से रियाज खान की रिपोर्ट