'मोबाइल मैकेनिक ने जंतर-मंतर पर रोजाना 10 लाख का खाना भेजा' दिल्ली में CJP प्रोटेस्ट पर नए दावे

धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री का पद छोड़ दिया है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन भी खत्म हो गया. प्रदर्शनकारी छात्र व अन्य लोग अपने-अपने घर चले गए. देश को प्रहलाद जोशी के रूप में नया शिक्षा मंत्री भी मिल गया. आंदोलन खत्म होने के बाद जंतर मंतर को फिर से चमाचम कर दिया गया. आंदोलन के समय जंतर-मंतर और उसके आसपास के क्षेत्र की दीवारों पर जो नारे लिखे गए थे, उनको सफेदी करके मिटा दिया गया. पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते समय अब भी जंतर-मंतर और देश के अन्य हिस्सों में हुए प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें और पोस्ट सामने आ जाती हैं, पर 3 दिन पहले जैसी नहीं...
प्रदर्शन में फंडिंग पर सवाल
शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को विपक्ष लोकतंत्र की जीत बता रहा है तो कोई इसे युवा शक्ति की ताकत का नतीजा कह रहा है. इन सबके बीच कुछ ऐसे नेता भी हैं, जो इस आंदोलन को विदेशी ताकतों द्वारा हाईजैक करने की बात कर रहे हैं. दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई दिनों तक चले आंदोलन को विदेशी फंडिंग के दावे किए जा रहे हैं.
मदन राठौड़ के नए-नए दावे
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सोमवार को कहा कि सोशल मीडिया से पता चला है कि बांग्लादेश, कुवैत वगैरह से खाने की बुकिंग की गई थी. जानकारी मिली है कि मोबाइल रिपेयर करने का काम करने वाले एक व्यक्ति ने रोज़ाना 10 लाख रुपये का खाना भेजा. यह फंडिंग कहाँ से आ रही है? यह सवाल जायज़ है.
#WATCH | Delhi | Senior SC advocate Mahesh Jethmalani questioning CJP leadership's celebration, BJP MP Madan Rathore says, "It is correct to say that these people are receiving funding from somewhere. It has come to light from social media that food bookings were sent from… pic.twitter.com/giwVLjv7RJ— ANI (@ANI) July 27, 2026
विदेशी ताकतों द्वारा हाईजैक करने का दावा
इससे पहले रविवार को मदन राठौड़ का धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और जंतर मंतर पर हुए आंदोलन पर बयान आया. उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को उन लोगों ने हाईजैक कर लिया, जो लोग शाहीन बाग में धरने पर बैठे थे. प्रधानमंत्री और आरएसएस के खिलाफ नारे लगाने वाले वास्तविक छात्र नहीं हो सकते हैं.
राजस्थान के भाजपा अध्यक्ष ने रविवार को कहा था कि जंतर-मंतर पर भारत के खिलाफ नारे लगने लगे. जिस शब्दावली का प्रयोग करके वहां पर नारे लग रहे थे, वे विद्यार्थी के नहीं सकते हैं. विद्यार्थी के हाथ कलम होती है. बीजेपी नेता ने कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के लिए दुबई और पाकिस्तान से ऑनलाइन खाना भेजा जा रहा था.
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