कुत्ते के साथ ऐसी दरिंदगी, वीडियो देख आपको भी आएगा गुस्सा, जान बचाने वाले शख्स को करेंगे सैल्यूट

Rajasthan News: राजस्थान के भरतपुर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला एक बेहद क्रूर वीडियो सामने आया है. पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट

कुत्ते के साथ ऐसी दरिंदगी, वीडियो देख आपको भी आएगा गुस्सा, जान बचाने वाले शख्स को करेंगे सैल्यूट
  • राजस्थान के भरतपुर जिले में तीन लोगों ने कुत्ते को रस्सी से बांधकर बाइक से सड़क पर क्रूरता से घसीटा गया था
  • वीडियो को देखकर एक जागरूक नागरिक ने आरोपियों को रोका और घायल कुत्ते को उनकी क्रूरता से बचाया था
  • वायरल वीडियो के आधार पर सिमको लेबर कॉलोनी के दो आरोपियों अर्जुन सिंह और पुष्पेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया
भरतपुर:

राजस्थान के भरतपुर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला एक बेहद क्रूर वीडियो सामने आया है. पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें तीन लोग एक कुत्ते को रस्सी से बांधकर सड़क पर बाइक से क्रूरतापूर्वक घसीटते हुए नजर आ रहे हैं. इस घटना की चारों ओर निंदा हो रही है. वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. 

वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने बचाई कुत्ते की जान

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कुत्ते को घसीटा जा रहा है, जिससे वह अधमरा हो चुका था. गनीमत रही कि एक जागरूक नागरिक ने इस घटना को देखा और तुरंत अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. 

वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने बाइक सवारों को रोकने की भरसक कोशिश की और आखिरकार उन्हें रोककर उस घायल कुत्ते को उनकी क्रूरता से बचाया. कुत्ते की गंभीर हालत को देखते हुए बाद में उसी व्यक्ति ने उसका इलाज भी करवाया.

सिमको लेबर कॉलोनी का है मामला

उद्योग नगर थाना अधिकारी हरिओम शर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी. जांच में पता चला कि यह वीडियो सिमको लेबर कॉलोनी इलाके का है. पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की और बुधवार को अर्जुन सिंह और पुष्पेंद्र सिंह निवासी सिमको लेबर कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस फिलहाल अन्य आरोपी की तलाश और घटना के कारणों को लेकर गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है. 

क्रूरता का दिल दहला देने वाला मंजर

हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि यह वीडियो कब का है, लेकिन वीडियो में क्रूरता का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। तीन लोग एक डॉग को रस्सी से बांधकर बाइक से तेज रफ्तार में घसीट रहे थे। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति अपनी बाइक से उनका पीछा कर रहा था। पीछा करने वाले व्यक्ति ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बाइक सवार नहीं रुके और तेज रफ्तार से भागने लगे। डॉग के पैर रस्सी से बंधे हुए थे और वह दर्द से तड़प रहा था।

लगातार पीछा करने के बाद तीनों लोगों ने बाइक रोकी, जिसके बाद वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने कुत्ते को उनसे छुड़ाया और उसे क्रूरता से मुक्ति दिलाई. पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

