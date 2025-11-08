IND vs AUS, 5th T20I: अभिषेक, बुमराह, तिलक समेत ये 5 धुरंधर आज रचेंगे इतिहास, रिकॉर्ड बुक में दर्ज होगा नाम

India vs Australia, 5th T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी मुकाबला आज (8 नवंबर 2025) ब्रिस्बेन स्थित गाबा में खेला जाएगा. भारतीय टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि वह इस मुकाबले को भी जीतकर प्रतिष्ठित सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमाए. वहीं विपक्षी टीम ऑस्ट्रेलिया इस मंशा के साथ मैदान में उतरेगी कि वह इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को 2-2 के साथ बराबरी पर समाप्त करे. इस रोमांचक मुकाबले के दौरान कई खिलाड़ियों के पास कुछ खास उपलब्धियां हासिल करने का सुनहरा मौका रहेगा. जिनके नास कुछ इस प्रकार हैं.

जसप्रीत बुमराह

भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने देश के लिए खबर लिखे जाने तक 79 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 77 पारियों में 18.11 की औसत से 99 सफलता प्राप्त हुई है. आज के मुकाबले में अगर वो 1 विकेट और चटकाने में कामयाब होते हैं तो वह देश के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट चटकाने वाले दूसरे गेंदबाज बन जाएंगे.

अभिषेक शर्मा

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम गेंदों का सामना करते हुए 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई धुरंधर बल्लेबाज टिम डेविड के नाम दर्ज है. जिन्होंने 569 गेंदों में खास आंकड़े को छूआ है. खबर लिखे जाने तक अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम की तरफ से 521 गेंदों का सामना करते हुए 989 रन बनाए हैं. अगर आज वह 47 या 47 से कम गेंदों में 11 रन बनाने में कामयाब होते हैं तो वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

तिलक वर्मा

भारतीय टीम के युवा स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने देश के लिए 36 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलते हुए 33 पारियों में 47.42 की औसत से 996 रन बनाए हैं. आज के मुकाबले में उनके बल्ले से 4 रन और निकलते हैं तो वह भारतीय टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन बनाने चुनिंदा खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे.

ग्लेन मैक्सवेल

कंगारू दिग्गज बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खबर लिखे जाने तक 148 छक्के लगाए हैं. आज के मुकाबले में उनके बल्ले से 2 छक्के और निकलते हैं तो पूर्व कैरेबियन बल्लेबाज निकोलस पूरन (149) को पीछे छोड़ देंगे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के 6वें बल्लेबाज बन जाएंगे.

कुलदीप यादव

कुलदीप यादव ने भारतीय टीम की तरफ से खबर लिखे जाने तक 49 मैच की 47 पारियों में 88 टी20 इंटरनेशनल विकेट चटकाए हैं. आज के मुकाबले में उन्हें 3 सफलता हासिल होती है तो वह भुवनेश्वर कुमार (90) को पछाड़ते हुए भारतीय टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले 5वें गेंदबाज बन जाएंगे.

