Rajasthan Exam Datesheet: राजस्थान हाफ ईयरली परीक्षा की डेटशीट जारी, जानें कब से शुरू होगी परीक्षा

RBSE Rajasthan Exam Datesheet 2025: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने क्लास 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं का हाफ ईयरली परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी गई है. जो स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. जारी टाइम-टेबल के अनुसार, हाफ ईयरी एग्जाम (अर्द्धवार्षिक परीक्षा) 20 नवंबर 2025 से शुरू होकर 1 दिसंबर 2025 तक चलेंगे. क्लास 9वीं और 10वीं की परीक्षाएं 20 नवंबर से 29 नवंबर तक चलेगी. टोटल 9 दिन तक परीक्षाएं चलेंगी.

बीच में एक दिन 23 नवंबर को छुट्टी रहेगी. क्लास 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं 20 नवंबर से 01 दिसंबर तक कुल 10 दिन चलेगी, जिसमें बीच में 2 दिन (23 और 30 नंवबर) को छुट्टी होगी. 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों को एक ही पेपर लिया जाएगा.सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए पेपर को पुलिस थाने में रखे जानें की व्यवस्था की जाएगी. अगर स्कूल में रहेंगे तो एक कर्मचारी की रात में ड्यूटी रहेगी.

कितने सिलेबस पर होगी परीक्षा

शिक्षा निर्देशों के अनुसार, इस बार कक्षा नौ और 11 की अर्धवार्षिक परीक्षा में 70 प्रतिशत और 10वीं और 12वीं में 100 प्रतिशत कोर्स शामिल होगा. वहीं क्लास 1 से 8 तक के लिए 60 प्रतिशत सिलेबस का प्रावधान रखा गया है.

राजस्थान बोर्ड की ईयरली परीक्षा की तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी. फरवरी मार्च में परीक्षा होने की संभावना है. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें.

