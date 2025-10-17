विज्ञापन
रात के सन्नाटे के बीच सड़क पर दौड़ता दिखा सिरकटा...देख लोगों की निकल गई चीखें, कमजोर दिल वाले न देखें VIDEO

Stree 2 ghost real video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक रूह कंपा देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. 'स्त्री-2' का सिरकटा तो आपको याद ही होगा, ऐसा ही एक सिरकटा सड़क पर दौड़ता हुआ दिखाई दिया है.

रात के सन्नाटे के बीच सड़क पर दौड़ता दिखा सिरकटा...देख लोगों की निकल गई चीखें, कमजोर दिल वाले न देखें VIDEO
VIDEO: सड़क पर सिरकटे को मंडराता देख...प्राण बचाकर भागे लोग

Headless Horror in Tonk: टोंक की एक सुनसान सड़क पर देर रात कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने हर देखने वाले की रूह कंपा दी. सोचिए, अगर आपके सामने कोई शख्स अपने ही सिर को हाथ में लिए दौड़ता हुआ आ जाए तो? यकीनन आपकी भी डर के मारे सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाएगी. ऐसा ही कुछ हुआ राजस्थान के टोंक जिले में, जहां एक 'सिरकटा भूत' सड़क पर लोगों को डराता नज़र आया. वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप उठी है.

'स्त्री-2' का सिरकटा याद है? अब असली में दिख गया! (Stree 2 headless ghost video)

कुछ महीनों पहले रिलीज हुई हॉरर फिल्म 'Stree 2' में एक 'सिरकटा भूत' दिखाया गया था, जिसने दर्शकों की सिट्टी-पिट्टी गुम कर दी थी. अब टोंक की गलियों में उसी तरह का सिरकटा घूमता दिखा, जिससे लोगों में भय और हंसी दोनों का माहौल बन गया. वीडियो (horror prank viral) में साफ देखा जा सकता है कि, कैसे एक शख्स रात के अंधेरे में अपने हाथों में नकली सिर लिए घूम रहा है और जो भी उसे देखता है, बाइक की स्पीड बढ़ाकर वहां से उल्टे पैर भागने को मजबूर हो जाता है.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल (scary prank video Rajasthan)

एक्स पर @js_rajpurohit10 नाम के हैंडल से यह वीडियो शेयर किया गया, जिसमें लिखा है कि ये वीडियो राजस्थान के टोंक जिले का है. पोस्ट में बताया गया कि यह एक प्रैंक वीडियो (Tonk headless man prank) है, लेकिन इसके डरावनेपन को देखकर कई लोगों ने इसे 'जानलेवा मज़ाक' करार दिया. वीडियो देखने के बाद कुछ यूज़र्स ने इसे हंसी-मजाक में लिया, तो कुछ ने कहा, 'ऐसे प्रैंक से किसी की जान भी जा सकती है.'

यहां देखें वीडियो

राजस्थान पुलिस से कार्रवाई की मांग (Rajasthan police prank action)

वीडियो शेयर करने वाले शख्स ने @RajPoliceHelp को टैग करते हुए अपील की है कि ऐसे डर फैलाने वाले प्रैंक करने वालों पर कार्रवाई की जाए. उसने लिखा, 'ऐसी हरकतों से आमजन में डर का माहौल बनता है, इन्हें रोकना ज़रूरी है.'

डरावना लेकिन मज़ेदार! (Rajasthan viral video 2025)

हालांकि, ये वीडियो मज़ाक के तौर पर बनाया गया था, पर रात के सन्नाटे में इसे देखने वाले लोगों के लिए ये भय और रोमांच का कॉम्बो बन गया. कई यूज़र्स ने कहा कि 'सिरकटा प्रैंक' तो हंसी में बदल गया, लेकिन कमजोर दिल वालों के लिए ये किसी हॉरर मूवी सीन से कम नहीं है.

