विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली से जयपुर मात्र 3 घंटे में! PM मोदी आज करेंगे नए 'ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे' का उद्घाटन, जानें क्या है इसकी खासियत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को राजस्थान के अजमेर आ रहे हैं. इस दौरान वे बांदीकुई-जयपुर एक्सप्रेसवे सहित कई 'एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन हाईवे' का उद्घाटन करेंगे. जानिए क्या है इन सड़कों की खासियत और कैसे ये बदलेंगी राजस्थान की सूरत.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली से जयपुर मात्र 3 घंटे में! PM मोदी आज करेंगे नए 'ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे' का उद्घाटन, जानें क्या है इसकी खासियत
PM मोदी आज करेंगे बांदीकुई-जयपुर एक्सप्रेसवे का आगाज, अब मिनटों में तय होगा घंटों का सफर
IANS

Delhi to Jaipur Travel Time After New Highway: आज 28 फरवरी का दिन राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर की पावन धरा पर 16,680 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. इस दौरे को लेकर पूरे प्रदेश में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि यह सिर्फ पत्थर रखने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि राजस्थान की कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवाओं की कायाकल्प करने वाला कदम है. पीएम मोदी इस मौके पर 21,800 से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे, जिससे रोजगार के मोर्चे पर भी बड़ी राहत मिलेगी.

दिल्ली से जयपुर अब 'पड़ोस' जैसा

जयपुर और दिल्ली के बीच सफर करने वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बांदीकुई-जयपुर 4-लेन ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे (Bandikui-Jaipur Expressway) के रूप में आई है. लगभग 1,207 करोड़ रुपये की लागत से बना यह 67 किलोमीटर लंबा हाईवे अब पूरी तरह तैयार है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे (Delhi-Vadodara Expressway) को सीधे जयपुर से जोड़ देता है. अब आपको पुराने ट्रैफिक जाम वाले रास्तों से जूझने की जरूरत नहीं होगी, दिल्ली से जयपुर की दूरी अब महज 3 घंटे में सिमट जाएगी. इससे न केवल समय बचेगा, बल्कि पेट्रोल-डीजल के खर्च में भी भारी कटौती होगी.

क्या है 'एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन हाईवे' और इसकी खासियत?

अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या यह भारत का पहला ऐसा हाईवे है? तकनीकी रूप से भारत में अब कई ऐसे हाईवे बन रहे हैं, लेकिन इनकी खासियत इन्हें 'फ्यूचरिस्टिक' बनाती है. 'एक्सेस कंट्रोल्ड' का मतलब है कि इस हाईवे पर हर कोई कहीं से भी नहीं घुस सकता. इसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पहले से तय होते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा न के बराबर हो जाता है और वाहनों की रफ्तार (120 किमी/घंटा तक) बनी रहती है. 

वहीं 'ग्रीन हाईवे' का मतलब है कि इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है, जिसके किनारे हजारों पेड़ लगाए गए हैं और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए खास अंडरपास या सुरंगें (जैसे कोटा के मुकुंदरा रिजर्व में) बनाई गई हैं.

अमृतसर से जामनगर तक विकास की सीधी राह

प्रधानमंत्री आज गुजरात पहुंचकर अमृतसर-जामनगर आर्थिक कॉरिडोर (Amritsar Jamnagar Economic Corridor) के एक महत्वपूर्ण हिस्से का भी लोकार्पण करेंगे. यह 6-लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को एक सूत्र में पिरो देगा. इससे कांडला और जामनगर जैसे बड़े बंदरगाहों तक राजस्थान के व्यापारियों की पहुंच आसान हो जाएगी. बीकानेर के प्रसिद्ध पापड़, भुजिया और हस्तशिल्प अब देश के कोने-कोने तक तेजी से पहुंच सकेंगे. यह कॉरिडोर पूरे पश्चिमी भारत की आर्थिक गतिविधियों का पावर हाउस बनने जा रहा है.

सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत

सड़कों के अलावा पीएम मोदी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं. अजमेर से ही 'ह्यूमन पैपिलोमा वायरस' (HPV) टीकाकरण के राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत होगी. यह टीका 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से सुरक्षा प्रदान करेगा. इसके साथ ही, राजस्थान के सौर ऊर्जा क्षेत्रों (REZ) से बिजली सप्लाई के लिए नए ट्रांसमिशन सिस्टम और पेयजल संकट दूर करने के लिए नोनेरा व परवान पेयजल परियोजनाओं की नींव भी रखी जाएगी.

ये भी पढ़ें:- अब दिल्‍ली से जयपुर का सफर होगा सिर्फ 3 घंटे का, 4 लेनवाला बांदीकुई लिंक एक्‍सप्रेसवे बनकर रेडी 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi Ajmer Visit 28 February, Bandikui Jaipur Expressway Distance, Delhi To Jaipur Travel Time After New Highway, What Is Access Controlled Green Highway, HPV Vaccine Launch India
Get App for Better Experience
Install Now