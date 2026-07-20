टोंक के टोडारायसिंह में पैंथर वाइन शॉप में घुस गया. सेल्‍समैन पर हमला कर द‍िया और शराब की बोतलों को तहस-नहस कर दिया. युवक के नाक और कंधे पर चोट लगी है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है. शहर के मुख्य SBI चौराहे की घटना है. कस्बे के बिसालपुर रोड पर कई बार पैंथर का मूवमेंट देखा गया था. सूचना पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए.

सेल्समैन पर किया हमला

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सेमवार सुबह पैंथर को पहाड़ी से नीचे आते हुए देखा. उसे देखकर लोगों ने शोर मचाया तो पैंथर घबराकर टोडारायसिंंह कस्बे की तरफ भाग निकला. सड़क पर पैंथर को देखकर लोग इधर-उधर भागने लगे. कुछ लोग घर के छतों पर जाकर खड़े हो गए. पैंथर एसबीआई बैंक के पास वाले शराब की दुकान में घुस गया, और सेल्समैन पर हमला कर दिया.

दुकान में पैंथर को बंद किया

हमले में सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हो गया. वह तुरंत दुकान के बाहर निकला और शटर गिरा दिया. दुकान के भीतर ही पैंथर बंद हो गया. आसपास के लोगों ने घायल सेल्समैन को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है.

आसपास के लोगों को कराया खाली

सूचना पर मोर थाना पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. शराब की दुकान के आसपास के पूरे 500 मीटर के दायरे और मुख्य बाजार को खाली करवा दिया. लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई. पैंथर को ट्रेंकुलाइज करने के लिए जयपुर के वन्यजीव विशेषज्ञों को बुलाया गया है. जयपुर की टीम पिंजरा और ट्रैंक्विलाइजर गन लेकर टोंक के लिए रवाना हो चुकी है.

यह भी पढ़ें: राजस्थान में 279 बांध सूखे, फिर्स 5 ही पूरी तरह से भरे; पानी की कमी से सिंचाई पर संकट

(रवीश टेलर की रिपोर्ट)