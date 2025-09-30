राजस्थान में वज्रपात का कहर, एक साथ 33 भेड़ों का झुंड हो गया ढेर... मकान को भी हुआ नुकसान

लौटते मानसून की वजह से राजस्थान में फिर से तबाही मच गई है. बारिश और वज्रपात लोगों के लिए परेशानी बन गई है. जयपुर से नजदीक चाकसू के कोटखावदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाढ़ चांदपुरा गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है. आकाशीय बिजली गिरने से 33 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे गांव में हड़कंप मच गया और पशुपालक किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. वहीं सीकर में भी वज्रपात से तबाही देखने को मिली है, जहां एक बिजली गिरने से मकान को भारी नुकसान हुआ है.

पेड़ के नीचे खड़े थे 70 भेड़ों का झुंड

चाकसू में हुए वज्रपात को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोपहर के समय बारिश हो रही थी. बारिश से बचाने के लिए करीब 70 से 75 भेड़ें एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थीं, तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरी. जिसकी चपेट में आकर 33 भेड़ों की तत्काल मृत्यु हो गई. मवेशी किसान रोडू राम के बताए जा रहे हैं, जो इस घटना से गहरा सदमा झेल रहा है. सूचना मिलते ही कोटखावदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.

थानाधिकारी भरतलाल महर ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रशासन स्तर पर नुकसान का आकलन किया जा रहा है और किसान को नियमानुसार सहायता प्रदान की जाएगी. स्थानीय सरपंच व ग्रामीणों का कहना हैं कि यह घटना ना केवल आर्थिक नुकसान लेकर आई है, बल्कि पशुपालक समुदाय के लिए एक बड़ा झटका है. ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल मुआवजा और सहायता की मांग की हैं.

सीकर में टूटे घर और दर्जनों पेड़

सीकर जिले के अजीतगढ़ इलाके में भी वज्रपात का कहर दिखा. जहां मंगलवार सुबह तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया. निकटवर्ती ढाणी मंगावा की मडुस्या में बिजली गिरने से गांव के मुकेश और हरि मंगावा के मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है. इस दौरान लगभग 30-35 लोहे व सीमेंट की टीन शेड, मकान की करीब 5 पट्टियां और एक चरागाह पूरी तरह नष्ट हो गई. हादसे से अनुमानित 2.50 लाख रुपये की क्षति बताई जा रही है. वहीं, बिजली गिरने से आस-पास के 10-12 पेड़ भी टूटकर गिर गए, भारी बारिश के चलते अजीतगढ़ संस्कृत स्कूल के पास, वार्ड नंबर 10 में भी एक मकान गिर गया. हालांकि, राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जन हानि नहीं हुई. जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है.

