साधु के भेष ACB ने भ्रष्ट ASI को पकड़ा, 30 किलोमीटर पीछा कर दबोचा... पत्ते पर लिख डील हुई थी 40 हजार की रिश्वत

भरतपुर ACB की टीम ने भुसावर थाने पर कार्यरत ASI उदय सिंह को 40,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है. इसे पकड़ने के लिए भरतपुर एसीबी की टीम ने अपना एक कर्मचारी साधु के भेष में भेजा था, जिसके सामने एएसआई ने रिश्वत ली. यह कार्रवाई एसीबी के एएसपी अमित सिंह के नेतृत्व में की गई. एएसआई उदय सिंह ने जमीन विवाद के एक मामले में फैसला परिवादी के पक्ष में करने के लिए 60,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसे बाद में 40,000 रुपये में तय किया गया था.

पत्ते पर लिखकर 60 हजार की रिश्वत मांगी

ASI उदय सिंह ने रिश्वत की मांग करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया था. उन्होंने पेड़ के पत्ते पर पेन से 60,000 रुपये की राशि लिखकर परिवादी से रिश्वत मांगी थी. जब परिवादी ने ज्यादा राशि होने की बात कही, तो एएसआई ने फिर से पेड़ के पत्ते पर 40,000 रुपये लिखकर रिश्वत की मांग की. एएसआई ने ऐसा इसलिए किया कि कोई भी उस पर रिश्वत लेने का शक न करें.

30 किलोमीटर पीछा कर दबोचा गया ASI

परिवादी ने एसीबी टीम को इस मामले की जानकारी दी और पेड़ के पत्ते को भी सौंप दिया, जिस पर एएसआई ने रिश्वत की राशि लिखी थी. एसीबी टीम ने पकड़ने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया, अपने एक कर्मचारी को साधु के भेष में एएसआई के पास भेजा. जिसने रिश्वत की राशि दी. जैसे ही एएसआई ने रिश्वत की राशि ली, एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथ धर दबोचा. हालांकि, इसके बाद ASI मोटर साइकिल से भागने लगा. लेकिन आखिर कार 30 किलोमीटर पीछाकर ASI को दबोचा गया. एएसआई के कब्जे से 40,000 रुपये की रिश्वत राशि बरामद की गई है.

एसीबी के एएसपी अमित सिंह ने बताया कि एएसआई उदय सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

