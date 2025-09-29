झोपड़े में सो रहे मजदूर की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, पीड़ित परिवार को सहायता देने की मांग

राजस्थान के बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र के चौहानों की झोपड़ियां गांव में मंगलवार रात हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. गांव में एक कृषि फार्म पर हाली (खेत मजदूर) का काम करने वाले हरिराम कीर की सोते समय कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई. इस घटना से पूरे गांव में दहशत और मातम का माहौल है. पुलिस ने हत्या के आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी हैं.

रात के अंधेरे में किया हमला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, केशवरायपाटन क्षेत्र के निवासी हरिराम कीर गांव के कालूराम गुर्जर के कृषि फार्म पर काम करते थे. रात में वह रोज की तरह फार्म पर बने झोपड़े में सो रहे थे. झोपड़े में सो रहे हरिराम की रात में किसी ने कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया. ग्रामीणों ने लहूलुहान हरिराम को तुरंत कोटा अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. ग्रामीणों ने हत्या का शक मुकेश गुर्जर नाम के एक व्यक्ति पर जताया है.

घटना की सूचना मिलते ही डाबी थाना पुलिस के साथ डीएसपी हेमंत गौतम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया है.

पुलिस ने घटनास्थल से कुल्हाड़ी सहित कई अहम सुराग बरामद किए हैं. प्रथम दृष्टया, पुलिस ने हत्या का संदेह मुकेश गुर्जर पर जताया है. एसपी मीणा ने बताया कि विशेष टीम आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. पुलिस ने विश्वास दिलाया कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर कानून के हवाले किया जाएगा. एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

गरीब परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

हरिराम की मौत की खबर सुनते ही चौहानों की झोपड़ियां गांव गम और गुस्से में डूब गया. मृतक हरिराम अपने परिवार का इकलौता सहारा था. वह मजदूरी करके ही परिवार का भरण-पोषण करता था. उसकी मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए. ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी मदद देने की भी मांग की है. वारदात के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में भय का माहौल है.

