'भंसाली पिटा था, अब तेरा नंबर है...जहां मिलेगी, वहीं पिटेगी', स्वरा भास्कर को करणी सेना ने दी धमकी

अभिनेत्री स्वरा भास्कर के जौहर को लेकर दिए बयान को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है. राष्ट्रीय करणी सेना की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी तंवर ने स्वरा भास्कर पर हमला बोला है. लक्ष्मी तंवर ने एक वीडियो में स्वरा भास्कर के जौहर पर की गई टिप्पणी को लेकर बड़े सख्त लहजे में आपत्ति की है और उन्हें सीधे-सीधे पीटने की धमकी दी है. दरअसल स्वरा भास्कर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' के जौहर वाले सीन की आलोचना की है. उन्होंने कहा है कि उन्हें यह सीन देखकर काफी गुस्सा आया था और उन्होंने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को ओपन लेटर लिखा था. उनके इस बयान के बाद विवाद छिड़ गया है.

राजस्थान में राष्ट्रीय करणी सेना पहले भी ऐसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर आक्रामक रही है. करणी सेना की महिला अध्यक्ष लक्ष्मी तंवर ने अब एक वीडियो में स्वरा भास्कर की जमकर आलोचना की है और उन्हें धमकी दी है. लक्ष्मी तंवर ने कहा,"कान खोल के सुन, तेरी औकात नहीं है क्षत्राणियों और वीरांगनाओं के बारे में बात करने की. तू उनकी जूती के बराबर भी नहीं है. उनकी मृत देह को भी जिहादी नहीं छू पाए थे. वो थीं वो वीरांगनाएं और क्षत्राणियां."

'अब तेरा नंबर है'

तंवर ने कहा कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी राजपूतों के बारे में कुछ भी बोलकर नाम और प्रसिद्धि पाने की कोशिश करता है. उन्होंने कहा,"तेरी एक्टिंग की दुकान पे तो ताला लग चुका है और आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी कीड़ा-मकोड़ा आकर राजपूतों के बारे में कुछ भी बकवास कर जाए नेम-फेम पाने के लिए."

लक्ष्मी तंवर ने अपने बयान में फिल्मकार संजय लीला भंसाली और खुशी मुखर्जी से जुड़े विवादों का भी जिक्र किया. तंवर ने धमकी भरे अंदाज में कहा,"अब स्वरा भास्कर का नंबर है. हम तेरे को छोड़ने वाले हैं नहीं, जहां मिलेगी वहीं पिटेगी. और जब तक पीटेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखना."

लक्ष्मी तंवर ने स्वरा भास्कर के निजी जीवन और फिल्म उद्योग में उनके करियर को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं. उन्होंने कहा कि स्वरा को फिल्म उद्योग में कोई ठिकाना नहीं मिला जिसके बाद उन्होंने समझौते किए.

करणी सेना की महिला विंग की अध्यक्ष कीर्ति राठौड़

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स्वरा को इतिहास की जानकारी नहीं

वहीं, करणी सेना की महिला विंग की अध्यक्ष कीर्ति राठौड़ ने स्वरा भास्कर पर इतिहास की जानकारी के बिना बयान देने और वीरांगनाओं के बलिदान का अपमान करने का आरोप लगाया है. कीर्ति राठौड़ ने कहा कि स्वरा भास्कर को राजपूत क्षत्राणियों के इतिहास की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि जौहर को ‘कायरता' बताना वीरांगनाओं के बलिदान का अपमान है.

कीर्ति राठौड़ ने कहा, “स्वरा भास्कर अपनी भाषा सुधार लें. जिस तरह की बयानबाजी वह कर रही हैं, उससे उन्हें समझना चाहिए कि हिंदू क्षत्राणियों का इस तरह अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा. करणी सेना इसका विरोध करेगी.

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