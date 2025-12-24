यूट्यूबर अमित जानी से मिलने कर्नाटक से अलवर पहुंचा 10वीं का छात्र, वजह जान रह जाएंगे दंग

Rajasthan News: राजस्थान के अलवर जिले में सोशल मीडिया और यूट्यूब की दुनिया में नाम कमाने की चाहत से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जिसमें 15 साल का एक नाबालिग को सैकड़ों किलोमीटर दूर कर्नाटक से अलवर पहुंच गया. लेकिन जैसे ही नाबालिग के परिजनों इसकी खबर लगी उनके होश उड़ गए.

कर्नाटक से अलवर पहुंचा 10वीं का छात्र

दरअसल, मामला दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक का है. जहां 10वीं क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट अश्विक गेमिंग यूट्यूबर बनने का सपना लेकर बिना किसी को बताए घर से निकल गया और एक यूट्यूबर से मिलने के लिए उत्तर भारत में राजस्थान के अलवर शहर के बानसूर पहुंच गया. हालांकि, पुलिस और परिवार वालों की समय पर सतर्कता के कारण बच्चा सुरक्षित अपने पिता से मिल गया.

अलवर पहुंचकर पिता को किया फोन

मामले के बारे में अलवर शहर के सदर थाना पुलिस ने बताया कि मंगलवार को कर्नाटक पुलिस और अश्विक के परिवार वाले बच्चे की तलाश में शहर पहुंचे. उन्होंने बताया कि छात्र शनिवार को कर्नाटक से अकेले अलवर पहुंचा था. यहां पहुंचने के बाद उसने बस स्टैंड पर अपने पिता को फोन करके बताया कि वह शहर में है. यह सुनकर परिवार वाले हैरान रह गए और तुरंत कर्नाटक में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई.

अलवर पुलिस ने कर्नाटक पुलिस की पूरी मदद

गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होते ही कर्नाटक पुलिस हरकत में आई और बच्चे की तलाश शुरू कर दी. जांच के दौरान मोबाइल फोन पर आए एक कॉल से यह साफ हो गया कि बच्चा अलवर में मौजूद है. इसके बाद कर्नाटक पुलिस की टीम अलवर पहुंची और सदर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया. इसके बाद सदर पुलिस स्टेशन इंचार्ज अजीत बडसरा और उनकी टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक पुलिस को पूरा सहयोग दिया.

कर्नाटक से अलवर पहुंचा

अलवर पुलिस को बस स्टैंड पर मिला छात्र

मामले की जानकारी देते हुए अलवर पुलिस ने बताया कि उन्हें बच्चा अलवर शहर के बस स्टैंड पर खड़ा मिला. परिवार और कर्नाटक पुलिस की दी गई जानकारी को कन्फर्म करने के बाद वे अश्विक को समझाकर अपने साथ ले गए. जिसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में उसके पिता से मिलवाया गया.

यूट्यूब पर फेमस होने के लिए अमित जानी से जा रहा था मिलने

अपने पिता को देखते ही अश्विक ने उन्हें गले लगा लिया, जिससे सबकी आंखों में आंसू आ गए. फिर उसने बताया कि सोशल मीडिया पर नाम कमाने के लिए वह मशहूर यूट्यूबर डायरेक्टर अमित जानी से मिलने कोटपुतली जा रहा था, जिसके लिए वह बस का इंतजार कर रहा था.क्योंकि अपने मशहूर बच्चे को पाकर पिता ने राहत की सांस ली और पुलिस का शुक्रिया अदा किया. साथ ही, स्टूडेंट के बच्चे को सलाह दी गई कि सोशल मीडिया और यूट्यूब के सपने देखना एक बात है, लेकिन इस तरह घर से निकलना खतरनाक हो सकता है.

पिता को देखते ही नम हुई बेटे की आंखे

कर्नाटक पुलिस ऑफिसर प्रकाश ने केस के बारे में डिटेल्स देते हुए कहा, "हमें एक नाबालिग के लापता होने की रिपोर्ट मिली थी. इन्वेस्टिगेशन के दौरान, हमें पता चला कि बच्चा अलवर में था. अलवर सदर पुलिस स्टेशन ने बहुत पॉजिटिव और प्रोफेशनल सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से बच्चा आज सुरक्षित अपने पिता से मिल गया." उन्होंने अलवर पुलिस के काम करने के तरीके की खुलकर तारीफ की.

