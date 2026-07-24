IAS Love Story: आईएएस मुद्रा रहेजा 2500 KM दूर से राजस्थान आईं, बैचमेट IPS से की लव मैरिज

IAS Love Story: भारतीय प्रशासनिक सेवा की एक और युवा अधिकारी ने राजस्थान कैडर जॉइन किया है. वह तकरीबन 2500 किलोमीटर दूर से अपना कैडर छोड़कर राजस्थान आई हैं. नाम आईएएस अधिकारी मुद्रा रहेजा है, जिनका IPS सिद्धार्थ श्रीवास्तव से शादी के आधार पर त्रिपुरा से राजस्थान में इंटर-स्टेट ट्रांसफर हुआ है. त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से राजस्‍थान की राजधानी जयपुर की दूरी करीब 2500 क‍िलोमीटर है.

शादी के आधार पर बदला कैडर

मुद्रा रहेजा 2025 बैच की आईएएस अध‍िकारी हैं. केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 2 जुलाई 2026 को उनके कैडर तबादले के आदेश जारी किए हैं. अब वह भी अपने IPS पति के साथ राजस्थान कैडर में सेवाएं दे सकेंगी.

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मुद्रा रहेजा ने दो बार क्रैक की UPSC परीक्षा