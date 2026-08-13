सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाला निहंग कौन है? सामने आया पहला वीडियो

पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले निहंग की पहचान सामने आ गई है. नांदेड़ के एसपी रोहन नीलाभ ने बताया कि सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले निहंग की पहचान जसपाल सिंह के रूप में हुई है. जसपाल सिंह से बुर्जुग निहंग है. उसका एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें हमले के बाद हाथापाई के दौरान उसकी पगड़ी खुल गई. वीडियो में एक शख्स जसपाल की पगड़ी बांधता नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि वीडियो हमले के तुरंत बाद का है.

एसपी नांदेड़ ने बताया- आरोपी जसपाल सिंह गिरफ्तार

एसपी नांदेड़ रोहन नीलाभ ने बताया कि जसपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हजूर साहिब गुरुद्वारे में हमला कर दिया.

आरोपी जसपाल सेवादार, दो साल से नांदेड़ में रह रहा था

आरोपी जसपाल सिंह सेवादार है. 2 साल से नांदेड़ में रह रहा था. हमले के पीछे मोटिव क्या है? इसे लेकर पूछताछ जारी. हमले के वक्त बादल की पत्नी हरसिमरत कौर भी मौजूद थीं. जसपाल सिंह पिछले दो साल से गुरुद्वारे में काम कर रहा था. हमले के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है. हमले को अंजाम देने के लिए उसने कृपाण का इस्तेमाल किया.



महाराष्ट्र सीएम ने एसपी से फोन पर ली पूरी जानकारी

नांदेड में पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हमला किए जाने की घटना सामने आई है. घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड के पुलिस अधीक्षक से फोन पर पूरे मामले की जानकारी ली.

सुखबीर सिंह बादल की हालत ठीक, हमले की वजह की जांच जारी

पुलिस ने हमले के आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है. मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि आरोपी ने किस उद्देश्य से यह हमला किया और इसके पीछे क्या वजह थी, इसकी गहन जांच की जाए. फिलहाल सुखबीर सिंह बादल की हालत ठीक बताई जा रही है.



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