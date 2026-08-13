सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाला निहंग कौन है? सामने आया पहला वीडियो

- पंजाब के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ के हजूर साहिब गुरुद्वारे में निहंग जसपाल ने हमला किया.
- आरोपी जसपाल सिंह दो साल से नांदेड़ में गुरुद्वारे में सेवादार था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
- हमले में जसपाल सिंह ने कृपाण का इस्तेमाल किया और घटना के तुरंत बाद उसका वीडियो भी सामने आया है.
पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले निहंग की पहचान सामने आ गई है. नांदेड़ के एसपी रोहन नीलाभ ने बताया कि सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले निहंग की पहचान जसपाल सिंह के रूप में हुई है. जसपाल सिंह से बुर्जुग निहंग है. उसका एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें हमले के बाद हाथापाई के दौरान उसकी पगड़ी खुल गई. वीडियो में एक शख्स जसपाल की पगड़ी बांधता नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि वीडियो हमले के तुरंत बाद का है.
एसपी नांदेड़ ने बताया- आरोपी जसपाल सिंह गिरफ्तार
एसपी नांदेड़ रोहन नीलाभ ने बताया कि जसपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हजूर साहिब गुरुद्वारे में हमला कर दिया.
🔴#BREAKING | सुखबीर बादल हमले का आरोपी गिरफ्तार, 2 साल से नांदेड़ में रह रहा था आरोपी#SukhbirBadal #Maharashtra | @DeoSikta pic.twitter.com/YKQz8xp8Cb— NDTV India (@ndtvindia) August 13, 2026
आरोपी जसपाल सेवादार, दो साल से नांदेड़ में रह रहा था
आरोपी जसपाल सिंह सेवादार है. 2 साल से नांदेड़ में रह रहा था. हमले के पीछे मोटिव क्या है? इसे लेकर पूछताछ जारी. हमले के वक्त बादल की पत्नी हरसिमरत कौर भी मौजूद थीं. जसपाल सिंह पिछले दो साल से गुरुद्वारे में काम कर रहा था. हमले के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है. हमले को अंजाम देने के लिए उसने कृपाण का इस्तेमाल किया.
🔴#BREAKING | नांदेड़ गुरुद्वारे में सुखबीर बादल पर हमला: आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, श्रद्धालु बनकर आया था हमलावर#SukhbirBadal #Maharashtra | @DeoSikta @sujata_dwivedi pic.twitter.com/2NdzDc6qPu— NDTV India (@ndtvindia) August 13, 2026
महाराष्ट्र सीएम ने एसपी से फोन पर ली पूरी जानकारी
नांदेड में पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हमला किए जाने की घटना सामने आई है. घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड के पुलिस अधीक्षक से फोन पर पूरे मामले की जानकारी ली.
सुखबीर सिंह बादल की हालत ठीक, हमले की वजह की जांच जारी
पुलिस ने हमले के आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है. मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि आरोपी ने किस उद्देश्य से यह हमला किया और इसके पीछे क्या वजह थी, इसकी गहन जांच की जाए. फिलहाल सुखबीर सिंह बादल की हालत ठीक बताई जा रही है.
यह भी पढ़ें - सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला, पुलिसकर्मी भी घायल; अस्पताल में भर्ती
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं